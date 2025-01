Ist Yeliz Koc zu ängstlich für die Dschungelcamp-Teilnahme?

Erst vor wenigen Stunden wurden die Kandidaten für die diesjährige Dschungelcamp-Staffel bekannt gegeben. Mit an Bord ist auch das Ex-Bachelor-Girl Yeliz Koc (31). Für viele ihrer Fans mag das überraschend kommen – vor allem, weil die Influencerin selbst ganz offen über ihre Ängste spricht. "Wirklich alles, was da im Dschungel ist, macht mir Angst", gibt sie gegenüber RTL ehrlich zu, betont aber auch, dass genau das ihre Motivation nur steigert: "Deswegen habe ich da auch am meisten Bock drauf. Weil ich hoffe, dass ich danach mit weniger Ängsten durchs Leben gehe."

Die Promi Big Brother-Gewinnerin hoffe darauf, dass das Format ihr hilft, über sich hinauszuwachsen. "Als ich damals angefangen habe mit dem Fernsehen, war ich ganz schüchtern, zurückhaltend und ängstlich. Jedes Format, das ich dann nach und nach gemacht habe, hat mich stärker und selbstbewusster gemacht", stellt sie weiter klar. Das Dschungelcamp sei ihr absolutes Traumformat: "Ich warte schon seit acht Jahren und jetzt ist es so weit."

Doch obwohl Yeliz schon reichlich Reality-Erfahrung vorweisen kann, ist das noch lange kein Garant für ihren Sieg. Die Konkurrenz ist stark: Neben ihr sind mit Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (22) und Sam Dylan (33) drei weitere erfahrene TV-Gesichter mit von der Partie. Außerdem kämpfen mit Edith Stehfest, Anna-Carina Woitschack (32), Timur Ülker (35) und Nina Bott (47) vier weitere starke Charaktere um die Dschungelkrone. Und auch Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss, Jörg Dahlmann (65) und Jürgen Hingsen (66) werden sich sicherlich nicht allzu leicht geschlagen geben.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige