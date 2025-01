Sonne und Strand: Twins von P. Diddy genießen Karibikurlaub

Seit Wochen sitzt P. Diddy (55) hinter Gittern im Metropolitan Detention Center in Brooklyn: Der Rapper wurde wegen mehrerer Strafdelikte wie Menschenhandel und Vergewaltigung angeklagt. Noch bis März wird der in Ungnade gefallene Musikmogul wohl in seiner Zelle ausharren müssen. Von einem Urlaub auf der karibischen Insel St. Barts kann er aktuell nur träumen – nicht aber seine Zwillingstöchter, D'Lila (18) und Jessie Combs (18). Die beiden Teenager genießen aktuell genau dort die strahlende Sonne am kiesigen Strand. Neue Bilder zeigen die beiden jungen Frauen in abgestimmten pinken Bikinis – dabei werfen sie sich richtig in Pose und zeigen ihre trainierten Figuren.

Sie sind allerdings nicht alleine unterwegs. Es scheint, als würden sie ihren Urlaub zusammen mit einer Gruppe Freunde genießen. Tatsächlich sind D'Lila und Jessie aber nicht erst im neuen Jahr auf der Urlaubsinsel angekommen: Schon vor Neujahr wurden sie dort gesichtet. Ende Dezember wurden sie dabei beobachtet, wie sie auf eine Jacht liefen und damit dann eine kleine Spritztour unternahmen. Natürlich durften für die identischen Zwillinge ihre identischen pinken Kleider nicht fehlen.

Obwohl die beiden Teenager sich eine echte Auszeit gönnen und dabei recht sorglos aussehen, kann die Situation bezüglich ihres Vaters nicht einfach sein. Seitdem die Anschuldigungen gegen Diddy erhoben wurden, stehen sie ihm zur Seite. Sogar bei seinen mehrfachen Kautionsanträgen vor Gericht waren einige, wenn nicht sogar alle seine sechs Sprösslinge dabei. Offensichtlich wurden bisher jedoch alle von Diddys Anträgen auf Kaution vom Gericht abgelehnt.

MEGA Jessie und D'Lila Combs, Januar 2025

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James

