Papa hinter Gittern: P. Diddys Zwillinge machen Luxusurlaub

P. Diddy (55) sitzt derzeit in Untersuchungshaft: Der Rapper steht mehreren Anklagen unter anderem wegen Sexhandels, Nötigung und Vergewaltigung gegenüber. Während er sich hinter den Mauern des Metropolitan Detention Centers in Brooklyn befindet, erleben seine Zwillingstöchter Jessie James (18) und D’Lila Star Combs (18) gerade wohl genau das Gegenteil: Sie genießen die Sonne in St. Barts. Neue Bilder zeigen die Teenager auf der karibischen Insel in identischen pinken Kleidern, während sie an Bord einer luxuriösen Jacht gehen.

Dem Vater der beiden Mädchen soll es dagegen momentan sehr schlecht gehen. Wie kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail erzählte, soll der "I'll Be Missing You"-Interpret über Weihnachten einen emotionalen Zusammenbruch erlitten haben. Demnach habe Diddy nicht verkraften können, die Feiertage im Gefängnis zu verbringen, und sei deshalb in Panik verfallen. Er soll darum gebeten haben, in ein Gefängniskrankenhaus verlegt zu werden – jedoch seien die Wachleute seinem Wunsch nicht nachgekommen.

Sean Combs, wie der 55-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, wurde im vergangenen September wegen Erpressung und Sexhandels festgenommen. Seitdem häufen sich die Anklagen gegen den Musikmogul. Wie TMZ berichtete, erhob zuletzt eine Frau aus Oklahoma namens LaTroya Grayson schwere Anschuldigungen gegen ihn. Es heißt, Diddy habe sie im Jahr 2006 auf einer seiner berüchtigten Partys in New York unter Drogen gesetzt und daraufhin sexuell missbraucht.

Anzeige Anzeige

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy mit seinen Töchtern D'Lila Star, Chance und Jessie James Combs im März 2024

Anzeige Anzeige

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Anzeige Anzeige