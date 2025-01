Ariana Grande strahlt erneut in "Wicked"-inspiriertem Look

Ariana Grande beweist erneut, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem roten Teppich für zauberhafte Auftritte sorgt. Die Sängerin erscheint bei den 36. Palm Springs International Film Festival Awards in einem Look, der an ihre Rolle als Glinda im musikalischen Kinostreifen Wicked erinnert: Sie trägt ein metallicfarbenes, schulterfreies Ballkleid, das mit einem voluminösen Kreisrock ausgestattet ist. Die Haare der "We Can’t Be Friends"-Interpretin sind zu einem Dutt zusammengebunden, während sie wie auch in den vergangenen Wochen auf ein natürliches Make-up setzt und auf ihren für sie eigentlich typischen Cat-Eye-Lidstrich verzichtet.

Die zweifache Grammy-Gewinnerin gab bereits in den vergangenen Wochen zu, sich bezüglich ihres Äußeren weiterhin von ihrer Filmrolle inspirieren zu lassen – und das auch schon getan zu haben, bevor sie überhaupt die Zusage bekam, Glinda verkörpern zu dürfen. In ihrem Kleiderschrank habe sich bereits im Vorfeld ein kleiner Teil befunden, "der nur aus kleinen rosa Oberteilen und so bestand, nur für den Fall". "Ich fragte mich beispielsweise: 'Welche Unterwäsche würde Glinda heute tragen?'", scherzte Ariana gegenüber People.

Die 31-Jährige ist allerdings nicht der einzige "Wicked"-Star, der bei den Awards verzaubert. Auch Arianas Schauspielkollegin Cynthia Erivo, die im Film die Hexe Elphaba spielt, begeistert auf dem roten Teppich, während sie in einem rückenfreien Neckholder-Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und weißem Revers posiert. Die beiden Frauen spielten nicht nur auf der Kinoleinwand zwei Freundinnen, auch im realen Leben wurden sie zu einem Herz und einer Seele, wie die "Die Farbe Lila"-Bekanntheit" zu Gast in der "Drew Barrymore Show" erzählte. "Es ist eine der unglaublichsten Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte, eine solche Freundschaft und Beziehung zu Ari aufzubauen", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den Palm Springs International Film Festival Awards, Januar 2025

Anzeige Anzeige