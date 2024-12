Cynthia Erivo schwärmt von Freundschaft mit Ariana Grande

Die Zusammenarbeit an Wicked schweißte Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zusammen. Zu Gast in der "Drew Barrymore Show" erzählte die "Die Farbe Lila"-Bekanntheit nun von ihrer engen Freundschaft mit dem Popstar. "Es ist eine der unglaublichsten Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte, eine solche Freundschaft und Beziehung zu Ari aufzubauen", schwärmte die Elphaba-Darstellerin. Die Bindung zu der "Positions"-Interpretin beschrieb sie als "elektrisch". In den knapp drei Jahren, die die Produktion des Blockbusters dauerte, konnten die beiden Ladys viel Zeit miteinander verbringen.

Drew (49), die zuvor auch Ariana als Gast in ihrer Sendung hatte, interessierte sich dafür, ob Ariana wirklich so körperlich sei. "Ja! Wir sind immer irgendwie verbunden", bestätigte Cynthia lachend. Sie erzählte weiter, dass sie und die Musikerin oft Hand in Hand am Set unterwegs gewesen seien und durch Berührungen kommunizierten: "Manchmal reicht ein Händedruck oder ein sanftes Kneifen, um sich zu verstehen." Das Gerücht, dass sie und die 31-Jährige in einer Beziehung seien, entkräftete die Broadway-Berühmtheit allerdings.

Beide "Wicked"-Stars dürfen 2025 auf Golden Globes hoffen. Ariana ist als "Beste Nebendarstellerin" nominiert, während Cynthia eine Chance auf den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" hat. "Es ist unmöglich, dafür Worte zu finden, aber ich bin einfach zutiefst dankbar für diese Anerkennung", freute sich die Schwester von Frankie Grande (41) auf Instagram und gratulierte ihrer Freundin mit den Worten: "Die Welt kann sich glücklich schätzen, deine außergewöhnliche Gabe mitzuerleben. Du hast diesen Award so sehr verdient."

Getty Images Cynthia Erivo, November 2024

Instagram / arianagrande Ariana Grande, "Wicked"-Star

