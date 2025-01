Collien Ulmen-Fernandes erlebte traumatischen Vorfall

Die Traumschiff-Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (43) wird in einem Interview gegenüber RTL sehr emotional. Sie berichtet über einen traumatischen Vorfall, der sich in der Vergangenheit ereignet hat. Damals klingelte jemand an ihrer Haustür und aus Reflex machte die TV-Persönlichkeit diese sofort auf. "Plötzlich rannte ein junges Mädchen hinein [...] sie war blutüberströmt, wir konnten nicht einmal das Gesicht erkennen", erklärt sie. Augenscheinlich sei das Mädchen von jemandem am Kopf verletzt worden. "Es war richtig gruselig, wie in einem ganz schlimmen Film", betont Collien mit Tränen in den Augen.

"Ich habe zuerst versucht, das zu verdrängen", gesteht sie, doch ihre Emotionen kann sie im Gespräch nicht zurückhalten. Der Vorfall brachte die Frau von Christian Ulmen (49) zum Nachdenken. Zusammen mit Stars wie Rebecca Mir (33) macht sie sich gegen solche tragischen Fälle stark. Beide unterstützen die Kampagne "Gemeinsam gegen Missbrauch". In einem weiteren Videoclip hält die ehemalige Viva-Moderatorin ein Schild in die Kamera. "Ich schiebe meine Verantwortung nicht weg", lautet die Aufschrift, mit der sie vor einem Greenscreen posiert. "Ich weiß, dass, wenn man solche Geschichten mitbekommt, viele ihre Kinder nicht mehr alleine hinauslassen wollen", betont die Mutter.

Allerdings sei genau das laut der TV-Bekanntheit sehr wichtig für die Selbstwirksamkeit des Kindes. Sie selbst hat gemeinsam mit Christian eine zwölfjährige Tochter. Ihr wolle sie die Angst nehmen und ihr Mut schenken. Trotzdem hält sie ihre Tochter aus rechtlichen Gründen aus der Öffentlichkeit fern. In einem weiteren Gespräch mit dem Sender betont sie, weshalb: "Wenn ich sie erst einmal her zeige, dann ist sie eine Person des öffentlichen Lebens." Sie wolle nicht, dass jeder ihre Tochter einfach so fotografieren kann.

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes