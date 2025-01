Die Zuschauer zerreißen "Das Traumschiff"-Neujahrsfolge

Am 1. Januar stach Das Traumschiff wieder in See und diesmal ging es nach Curaçao. Doch wie die Stimmen auf X zeigen, sorgt die große Neujahrsfolge bei den Zuschauern vor allem für Fremdscham. Auf der Plattform häufen sich Kommentare wie "Antrag aus der Cringe-Hölle" und "Für die schauspielerische Leistung vergebe ich eine lieb gemeinte 0". Einzelne Szenen hinterlassen bei den Fans Fragezeichen – so beispielsweise die Rettung eines Gastes aus dem Pool: "Zur Poolszene, in der ein 1,80 Meter großer Mann nicht im 1,40 Meter tiefen Pool stehen kann und vom Kofferjungen gerettet werden muss. Ich kann nicht mehr."

Aber vor allem das mangelnde Schauspieltalent der Besetzung stößt großen Teilen des Publikums sauer auf. Auch t-online sammelte Stimmen und Meinungen. Hier wird deutlich, dass die Geister sich mittlerweile stark scheiden. "Was die Schauspieler abliefern, ist hingegen nicht toll – von den Geschichten ganz zu schweigen", meint ein Zuschauer. Andere gehen da schon deutlich härter mit dem "Traumschiff" ins Gericht: "Man kann erahnen, wie sich da echte Schauspieler fühlen müssen. Man scheint mit allen Mitteln zu versuchen, 'Das Traumschiff' nicht untergehen zu lassen." Allerdings gibt es auch Fans, die die Fernsehfilme verteidigen. So betonten einige, dass "Das Traumschiff" durch die Besetzung von Nicht-Schauspielern auch andere Interessengruppen für sich gewinnen konnte.

Vor allem das Thema Besetzung begleitet "Das Traumschiff" seit einigen Monaten. Dass neben Moderatoren und Musikern auch immer mal wieder Influencer mitspielen dürfen, gefällt nicht jedem. Hauptdarstellerin Barbara Wussow (63) ist da aber anderer Meinung. Gegenüber der Plattform erklärte sie, dass die Webstars durchaus ein Recht haben, dabei zu sein: "Früher waren das Udo Jürgens (✝80) und Joachim Fuchsberger (✝87), heute sind das eben Influencer. Und der Erfolg gibt ihnen recht! Also haben Influencer beim 'Traumschiff' schon eine gewisse Daseinsberechtigung."

ZDF/Dirk Bartling Barbara Wussow und Florian Silbereisen in der "Traumschiff"-Neujahrsfolge, 2025

Dirk Bartling / ZDF Barbara Wussow, "Das Traumschiff"-Darstellerin

