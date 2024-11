Lily-Rose Depp will ihren Kritikern ihr Talent beweisen

Lily-Rose Depp (25) hat in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair offen über den Druck gesprochen, sich in Hollywood zu beweisen. Die Tochter von Schauspieler Johnny Depp (61) und Model Vanessa Paradis (51) fühlt sich seit ihrer Kindheit mit Kritik konfrontiert und möchte all jene, die auf ihr Scheitern warten, eines Besseren belehren. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute seit meiner Kindheit darauf warten, mich scheitern zu sehen", erklärte Lily-Rose und fügte hinzu: "Das hat in mir nur den Wunsch geweckt, härter zu arbeiten und ihnen das Gegenteil zu beweisen. Nicht, dass ich mich rächen möchte, sondern es entfacht mein inneres Feuer."

Die Schauspielerin betonte, dass sie es gewohnt sei, unter ständigem Druck zu stehen, da sie aus einer Familie von Künstlern stamme. "Meine Eltern sind beide unglaubliche Künstler und ich bin damit aufgewachsen", beschrieb sie und erläuterte: "Es war interessant, meinen eigenen Weg in dieser Welt zu finden, wenn alle denken, dass du aus den falschen Gründen hier bist oder es nicht verdienst, hier zu sein." Trotz aller Herausforderungen bleibt Lily-Rose motiviert: "Ich liebe die Schauspielerei und wenn die Leute weiterhin schlecht über mich reden oder mich auf eine bestimmte Weise sehen wollen, ist das nicht mein Problem."

Aktuell bereitet sich Lily-Rose auf die Veröffentlichung ihres neuen Films "Nosferatu" vor, in dem sie an der Seite von Bill Skarsgård (34) spielt. Die Rolle der "Ellen Hutter" stellte sie vor besondere Herausforderungen – vor allem aufgrund von Gefühlen des Hochstapler-Syndroms. "Es war schwer, über das Gefühl hinwegzukommen, dass ich nicht hierhergehöre und mich zu fragen, warum diese Leute denken, dass ich das kann", gestand sie. Doch mit ihrer Leidenschaft und harter Arbeit möchte sie zeigen, dass sie ihren Platz in der Filmindustrie verdient hat. In "Nosferatu", der am 25. Dezember in die Kinos kommen soll, möchte sie das Publikum von ihrem Talent überzeugen.

Valery Hache / Afp via Getty Images, Sonia Recchia / Getty Images Collage: Johnny Depp und Lily-Rose Depp

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

