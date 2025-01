Emmy Russ sicher: Yvonne Woelke passt nicht ins Reality-TV

Yvonne Woelke (45) hat noch nicht so viel Reality-TV-Erfahrung gesammelt. Bei Forsthaus Rampensau möchte sie aber unter Beweis stellen, dass sie das Zeug zum Realitystar hat. Schon nach wenigen gemeinsamen Tagen in dem Format scheint sich Emmy Russ (25) jedoch ein anderes Bild von der Schauspielerin gemacht zu haben. Als Yvonne während eines Streits zwischen Emmy und ihrem Freund Peter Klein (57) in Tränen ausbricht, platzt der Reality Queens-Kandidatin der Kragen. "Wenn ich mit Peter diskutiere, hat Yvonne nicht anzufangen zu heulen. Wenn du das nicht mal wegstecken kannst, dass dein Partner hier gerade am Diskutieren ist, hast du im Reality auch nichts zu suchen, finde ich", macht Emmy ihre Meinung im Einzelinterview deutlich.

Dass sie mit Aussagen wie diesen den Groll der 45-Jährigen und des Schlagersängers auf sich zieht, scheint die Blondine wenig zu interessieren. "Eine gewisse Stärke muss man schon mitbringen und die hat sie einfach nicht. Die sind schwach. Als Paar und als Team hier", setzt sie noch einen obendrauf. Von dem Kontra, das vor allem Peter ihr gibt, lässt sich Emmy nicht beirren. Mehr als einmal bezeichnet sie ihn im Streit als "alten Sack". Der findet das Verhalten ihm und seiner Partnerin gegenüber einfach nur "ungehobelt" und "respektlos".

Bereits in den vergangenen Folgen wurde deutlich, dass Emmy, der Ex von Iris Klein (57) und die neue Frau an seiner Seite in diesem Format wohl keine Freunde mehr werden. Dass die beiden in ihrer Rolle als Oberförster den Temptation Island V.I.P.-Star und seinen Teampartner Cosimo Citiolo (43) von dem Spiel ausschließen, in dem sich das Duo vor dem nächsten Absägen hätte schützen können, machte Emmy ziemlich sauer. Dass bei ihrer Entscheidung auch ein wenig persönliche Sympathie mitgespielt hat, gab der 57-Jährige daraufhin im Einzelinterview zu: "Für mich war das eine richtige Genugtuung und ich habe es genossen."

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

Joyn / Nadine Rupp Emmy Russ und Cosimo Citiolo, "Forsthaus Rampensau"-Duo 2024

