Emmy, Peter und Yvonne werden im Forsthaus keine Freunde

In der neunten Folge Forsthaus Rampensau eskaliert mal wieder ein Streit. In den Hauptrollen sind diesmal Peter Klein (57) mit seiner Teampartnerin Yvonne Woelke (45) und Emmy Russ (25). Da der Ex von Iris Klein (57) und Yvonne zu den Oberförstern gewählt wurden, haben sie eine besondere Aufgabe: Sie dürfen einem Duo die Teilnahme am Spiel verweigern, um sich dort beim nächsten Absägen zu schützen. Ihre Wahl fällt auf die Neuankömmlinge Emmy und ihren Teampartner Cosimo Citiolo (43). Während der Italiener die Entscheidung relativ entspannt hinnimmt, brennt bei Emmy die Sicherung durch. "Ich habe die Erklärung bis jetzt noch nicht verstanden, im Gegenteil. Wenn man so ein Herzensmensch ist, wie man immer von sich gibt, dann lässt du eigentlich die Leute, die bis jetzt am wenigstens die Chance hatten, sich zu beweisen, im Spiel", ärgert sich die Blondine im Einzelinterview.

"Wir wussten ja auch nicht, ob wir im Spiel harmonieren", verteidigt Peter seine Wahl. Doch da hat er die Rechnung ohne Emmy gemacht, die sofort ein gefundenes Fressen wittert: "Hä, wie denn? Ihr seid doch ein Paar? Angeblich." Anschließend duellieren sich die neuen Feinde in einem saftigen Wortgefecht, ehe Cosimo versucht, Frieden zu stiften. Im Einzelinterview schießt er dann doch gegen Yvonne und Peter: "Mich jucken die gar nicht. [...] Ich will die Gesichter eigentlich gar nicht sehen. Aber wenn man hier ist, dann ist es halt so."

Auch wenn Peter und Yvonne sich zunächst auf ihre Aufgabe als Oberförster berufen, ein Team wählen zu müssen, finden sie dann doch Gefallen an ihrer Wahl. "Für mich war das eine richtige Genugtuung und ich habe es genossen", freut sich der 57-Jährige. Die beiden sind sich sicher, dass Emmy an ihrer Stelle genauso gewählt hätte und Peter und Yvonne sogar direkt rausgekickt hätte. "Ehrlich gesagt haben sie es auch nicht anders verdient", fasst die 45-Jährige zusammen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

Anzeige Anzeige