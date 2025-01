Gloria Glumac ist sauer: Sie wurde für Hundehaltung gemeldet

Realitystar Gloria Glumac (32) ist entsetzt: Auf ihrem Instagram-Account postet sie ein Statement darüber, weshalb sie seit Weihnachten inaktiver gewesen sei. "Es geht hier um meine Chihuahuas, ich bin stinksauer, weil irgend so ein Psycho mich bei der Stadt Stuttgart wegen meiner Hundehaltung gemeldet hat", erklärt die Noch-Ehefrau von Nikola Glumac (28). Vor Weihnachten soll die Influencerin einen Brief der Stadt Stuttgart im Briefkasten vorgefunden haben: Jemand hat Gloria anonym gemeldet. "Was für verf*ickt hobbylose Menschen gibt es da draußen?", hinterfragt sie.

Die Hundebesitzerin fährt in ihrem Statement fort und betont, dass sie sich von solchen Situationen in ihrem gesamten Leben eingeschränkt fühle. "Ich habe auch Angst, dass jemand Verrücktes mein Auto zerkratzt und mein Eigentum beschädigt", gibt sie preis. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, ihren BMW in Pink zu folieren, doch aus Angst vor Missgunst mache sie dies nicht. Ebenso verrät die Brünette ihrer Community auch nicht, wo ihr Pferd Maja unterkommt. "Nachher taucht ein Psycho am Stall auf und füttert sie, [...] schlitzt sie auf oder wirft Nägel ins Essen", teilt sie ihre Sorgen. "Schreibt eure Hass-Kommentare und Morddrohungen, aber sobald es um meine Tiere geht, ist der Spaß vorbei", stellt die Tierliebhaberin klar.

Im Verlauf des Videos hinterfragt sich die ehemalige Temptation Island-Kandidatin, was sie ihren Followern überhaupt noch für Einblicke zeigen könne. "Ich hab wirklich keinen Bock mehr gerade und das ganze Rumgefake auf Insta, das geht mir auch hart auf den Sack", wechselt sie ab der Hälfte des Clips das Thema. Ob sie damit auf das derzeitige Spektakel um die neue Beziehung zwischen Nikola und Kim Virginia Bezug nimmt? – Gloria lässt ihrem Ärger gegen Unbekannt freien Lauf: "Alles verkaufen, was nur geht, Hauptsache man ist in der Presse [...]. Ich finde das alles so erbärmlich." Bei der TV-Persönlichkeit scheint sich einiges an Emotionen angestaut zu haben, im Rest des Statements gibt sie außerdem ihre Meinung über die deutsche Politik ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Anzeige Anzeige