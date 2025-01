"Kleine Rotzgöre": Yvonne Woelke schießt heftig gegen Emmy

Schon in den bisherigen Folgen von Forsthaus Rampensau wurde deutlich, dass Yvonne Woelke (45) und Emmy Russ (25) so gar nicht harmonieren. Ein Blick in Yvonnes aktuelle Instagram-Story zeigt glasklar, dass sich auch nach der Show nichts daran geändert hat. "Ich habe mir gerade 'Forsthaus Rampensau' angeguckt und ich muss ja sagen, es gibt Personen da drin, die ja maximal unsympathisch sind", beginnt sie das Video und fügt hinzu: "Und dazu gehört natürlich auch diese kleine Rotzgöre. Dieser kleine Kackhaufen." Einen Namen nennt die Schauspielerin zwar zunächst nicht, schreibt allerdings die Initialen "E. R." zu ihrer Aufnahme. Den Fans der Show bleiben wohl keine Zweifel: Yvonne schießt hier heftig gegen Mitkandidatin Emmy.

Auch im Weiteren lässt die 45-Jährige kein gutes Haar an der Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit. "Sie liegt die ganze Zeit herum, ist gelangweilt", erklärt sie, dass mit Emmy wohl nicht wirklich eine Stimmungskanone ins Forsthaus eingezogen ist. Vor allem aber die Sticheleien der 25-Jährigen gingen ihr wohl ziemlich gegen den Strich. Yvonnes Freund Peter Klein (57) bezeichnete sie während der Show nämlich immer wieder als Fremdgeher, wobei sie sich ja selbst mal einen Seitensprung im Fernsehen leistete. "Sie machte bei Datingshows mit, obwohl sie einen Freund hat. Was war eigentlich bei Temptation Island? Ich habe gehört, dass da jemand Sex hatte, aber nicht mit dem eigenen Freund", erinnert Yvonne an Emmys damalige Beziehung mit Udo Bönstrup (30). Ihrer Meinung nach sei das Verhalten der Reality Queens-Kandidatin nicht nur "unglaubwürdig", sondern auch "zu hundert Prozent fake".

Im Forsthaus traf Yvonne aber nicht nur auf ihre neue Erzfeindin, die Moderatorin gab dort auch ihr Pärchen-Debüt mit ihrem Peter. Bereits seit vielen Monaten vermuteten die Fans, dass die beiden eine Beziehung führen. Auch Iris Klein (57), die Ex-Frau des Schlagersängers, war sich sicher, dass der 57-Jährige und die Blondine nicht nur Freunde sind. Laut den zwei Turteltauben sei ihre Liebe aber noch ganz frisch. "Ich fand ihn gar nicht so toll. Am Anfang dachte ich: 'Das ist jetzt wirklich nicht der Mann, den ich haben möchte'", erzählte Yvonne nach dem Liebes-Outing im Gespräch mit RTL.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

