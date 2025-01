Kurz nach Geburt: Gypsy-Rose Blanchard zeigt After-Baby-Body

Gypsy-Rose Blanchard (33) hat erst vor wenigen Tagen ihr erstes Kind zur Welt gebracht und nun ein Update über ihren Gesundheitszustand geteilt. Auf Instagram zeigt sie sich in einem Selfie und schreibt dazu: "Fast eine Woche nach der Geburt. Ich fühle mich energiegeladener." Ihre Tochter Aurora Raina Urker kam am 28. Dezember 2023 zur Welt – derselbe Tag, an dem Gypsy-Rose vor einem Jahr aus der Haft entlassen wurde. Der Vater des Kindes, Ken Urker, verkündete die Ankunft des Sprösslings am Neujahrstag im Netz: "Mit dem größten Geschenk von allen ins Jahr 2025 gestartet."

Schon vor der Geburt verriet Gypsy-Rose in einem Interview mit dem Magazin People die Bedeutung des außergewöhnlichen Namens ihrer Tochter. "Ken und ich sind beide fasziniert von den Nordlichtern, und 'Aurora Borealis' war ein Begriff, den wir beide mit Freude verbunden haben", erzählte sie. Besonders überraschend: Bereits 2018 hatten sie unabhängig voneinander den gleichen Namen für ein zukünftiges Kind aufgeschrieben, obwohl sie damals getrennt waren. Nach dieser Trennung fanden die beiden wieder zueinander und beschlossen, gemeinsam eine Familie zu gründen. Gypsy-Rose betonte, wie wichtig es ihr sei, ihrer kleinen Tochter eine liebevolle und unterstützende Mutter zu sein – im Gegensatz zu der schwierigen Beziehung, die sie zu ihrer eigenen Mutter hatte.

Gypsy-Rose ist für viele vor allem durch ihre dramatische Lebensgeschichte bekannt. Ihre Mutter Dee Dee Blanchard hatte über viele Jahre Einfluss auf ihr Leben genommen, indem die am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erkrankte Frau ihre Tochter medizinisch, physisch und psychisch schwer misshandelte. 2015 endete dieses Kapitel ihres Lebens tragisch mit der Emordung von Dee Dee. Für ihre Beteiligung an dem Mord verbüßte Gypsy-Rose acht Jahre im Gefängnis. Seit ihrer Entlassung im Dezember 2023 will sie nach vorne blicken und arbeitet daran, ein neues Leben aufzubauen. "Ich danke Gott jeden Tag für diese zweite Chance", sagte sie jüngst über ihre neue Rolle als Mutter.

Anzeige Anzeige

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Anzeige Anzeige