Mit diesem Ernährungsstil hält sich Tom Holland so fit

Tom Holland (28) hat kürzlich im Gespräch mit dem Magazin Men's Health interessante Einblicke in seine Ernährung und Fitnessroutine gegeben. Der Spiderman-Star verriet, dass er seine beeindruckende Superhelden-Physik mit einem ungewöhnlichen Ernährungsstil aufrechterhält: Er isst oft nur eine Mahlzeit am Tag. Besonders häufig greift er dabei auf Gerichte wie Chili con Carne zurück, das er in größeren Mengen vorkocht. Allerdings, so betonte der 28-Jährige, hänge sein Ernährungsplan oft auch von den Anforderungen seiner Filmrollen ab.

Für seine Rolle in der Serie "The Crowded Room", in der er nicht wie gewohnt einen Superhelden spielt, sondern eine emotional und körperlich fordernde Figur verkörpert, musste der Schauspieler laut eigener Aussage deutlich an Gewicht verlieren. Diese physische und kulinarische Herausforderung empfand er als äußerst belastend. "Es war extrem schmerzhaft", gab er gegenüber dem Magazin E! Online zu. Seine gewöhnliche Ernährungsweise, bei der er meist nur einmal täglich isst, musste er für den Dreh noch weiter einschränken. Dennoch hält er sich diszipliniert an seine Fitness- und Gesundheitsroutinen, um immer bestens vorbereitet zu sein.

Tom zeigte sich schon in der Vergangenheit offen, wenn es um seinen intensiv aktiven Lebensstil ging, der von Disziplin und Fitness geprägt ist. Privat hält er sich gerne mit Tanzen und sportlichen Aktivitäten fit, was ihn bereits während seiner Ausbildung in starker körperlicher Form gehalten hat. Neben seiner Schauspielkarriere hat er immer wieder betont, wie wichtig es ihm ist, für seine privaten Momente zu Hause Zeit zu schaffen. Besonders seine Beziehung – Tom ist seit 2021 mit Zendaya (28) liiert – gibt ihm den nötigen Ausgleich zu seiner stressigen Arbeit. "Nach einem anstrengenden Tag einfach zu kochen und mit den Menschen zusammen zu sein, die ich liebe, das ist für mich echte Entspannung", erklärte er einst in einem Interview.

