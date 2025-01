Heißes Shooting: Tom Holland lässt seine Muskeln spielen

Tom Holland (28) sorgt bei seinen Fans zum neuen Jahr direkt mal für Schnappatmung. Für ein großes Interview mit dem Magazin Men's Health präsentierte der Schauspieler im Rahmen eines Fotoshootings seinen stählernen Sixpack und seine Armmuskeln, die sich wirklich sehen lassen können. Für die Schnappschüsse posierte der Spiderman-Star lediglich in einem Unterhemd und einer Jeans auf einem Autoschrottplatz. Seinen Fans gefällt dieser Anblick!

In den Kommentaren zeigen sich die Liebhaber des Hollywoodstars völlig aus dem Häuschen. Viele können nun einmal mehr nachvollziehen, warum die Schauspielerin Zendaya (28) mit Tom zusammen ist. "Wir verstehen es, Zendaya" oder "Glückwunsch, Zendaya", erklären beispielsweise zwei User total begeistert. Zudem finden einige, dass der 28-Jährige, der sich sonst eher als lieber Junge von nebenan präsentierte, nun wie ein richtiger Mann aussieht. "Ich wusste gar nicht, dass das in ihm steckt", stellt ein Social-Media-Nutzer erstaunt fest.

Zendaya dürften die Schnappschüsse ihres Liebsten auch sehr gefallen. Die beiden Schauspieler sind bereits seit 2021 zusammen und gelten als eines der Traumpaare in der Filmbranche. Ihre Beziehung soll super laufen, wie ein Insider dem OK! Magazine im April verriet. Inzwischen wohnen sie sogar zusammen, was sich für sie wie der richtige Schritt anfühlte. Einen weiteren Schritt, nämlich den vor den Traualtar, wollen Zendaya und Tom aber erst mal noch nicht wagen. "Es gibt überhaupt keinen Druck, zu heiraten", berichtete ihr Vertrauter dem Magazin.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

