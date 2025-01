Die Fans feiern ProAcht-Gag von Joko Winterscheidt und Klaas

Nach ihrem Sieg bei Joko & Klaas gegen ProSieben haben sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) etwas ganz Besonderes für ihren Haus-und-Hof-Sender ausgedacht. Als Bestrafung soll ProSieben sich eine Woche lang ProAcht nennen – und das auf sämtlichen Plattformen inklusive Senderlogo. Für die Fans ist das der größte Gag seit Langem. Unter dem offiziellen Instagram-Post der Show sammeln sich begeisterte Kommentare. "Ich finde es richtig genial und habe euch gestern Abend gefeiert!", freut sich ein User. Ein anderer meint: "Das ist so witzig! Außer für die Leute von ProAcht." Andere wünschen sich jetzt auch ganz spezielle ProAcht-Fanartikel: "Ich wäre auch ein bisschen auf das Merch scharf gewesen."

Ihren Spaß finden auch Joko und Klaas selbst besonders lustig und gelungen. In dem Clip im Netz erklären sie ihrer Community und den Zuschauern, wie der Namenswechsel vonstattengehen wird – und das mit einem schadenfrohen Lachen. "Wir wollten uns ganz kurz zu Wort melden, weil – vielleicht haben Sie es schon mitbekommen – die Welt ist verwirrt, da draußen, alles steht Kopf", freut sich Joko. Ab 20:08 Uhr fand die große Veränderung statt. Klaas erklärt: "Wir benennen ProSieben um in ProAcht. Das ist in erster Linie ein kleiner Gag, der ganz, ganz viel Ärger macht, vor allem in der Organisation und in der Umsetzung. Also, wenn Sie wissen wollen, wie viel Arbeit es gemacht hat, ProSieben aus sogenannter Jux und Tollerei in ProAcht umzuändern, dann schauen Sie doch mal rein. [...] Der Spaß kommt eigentlich erst mit dem unverhältnismäßigen Aufwand, den man betreiben muss."

Dass Joko und Klaas die Bestrafung an ProSieben durchsetzen dürfen, ist allerdings nicht ganz selbstverständlich. Denn der Gewinn bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" war äußerst knapp. In der Neujahrsfolge musste das kultige Moderatoren-Duo sich Jetons erspielen und diese am Schluss der Sendung beim Roulette einsetzen. Nachdem es in der letzten Runde eigentlich unumgänglich nach einer Niederlage ausgesehen hatte, schafften die beiden einen unglaublichen Glücksmoment – und setzten auf die richtige Zahl. So gewannen sie doch noch. Andernfalls hätten Joko und Klaas den seit Jahren brachliegenden Merchandise-Shop ihres Senders wieder aufbauen müssen – und zwar mit Produkten mit ihrem Namen und ihren Gesichtern.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf and Joko Winterscheidt in Berlin, 2024

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

