Sollte Yasin Mohamed eigentlich ins Dschungelcamp ziehen?

Schon bald ziehen wieder einige Promis ins Dschungelcamp ein, und seit Kurzem steht offiziell fest, um welche Bewohner es sich handelt. Eine Person, um die lange spekuliert wurde, ist aber nicht mit dabei: Yasin Mohamed (33). Laut Bild hatte der Realitystar zwar schon die nötigen Papiere unterschrieben, und auch die Flugtickets waren angeblich gebucht, dennoch wird er nicht bei dem Format mitmischen. Grund dafür ist laut dem Boulevardblatt ein Vertrag, der besagt, dass "jede Art von unangemessenem Verhalten – sei es durch Worte, Blicke oder Handlungen – nicht geduldet wird. Auch Diskriminierungen, ob wegen Alter, Herkunft, Gesundheit, Religion, Sexualität oder Geschlecht, haben keinen Platz." Ob Yasin tatsächlich gegen eine der Auflagen verstoßen hat und daher nicht nach Australien reist, wurde durch RTL jedoch nicht offiziell bestätigt.

In einem Statement des Senders, das dem Magazin vorliegt, heißt es lediglich: "Heute haben wir unsere zwölf Dschungelstars vorgestellt. Weitere spekulierte Namen kommentieren wir üblicherweise nicht." Sollte Yasin wirklich gegen eine oder mehrere Auflagen verstoßen haben, ist außerdem nicht klar, welche von ihnen zur Auflösung seines Dschungelcamp-Vertrags führte. Zuletzt wurde der The 50-Star mit einem Social-Media-Video seiner Ex-Freundin Sophie Imelmann (28) in Verbindung gebracht. Ob das etwas mit seinem angeblichen Dschungel-Aus zu tun hat, kann aber ebenfalls nur spekuliert werden.

Zwar ist Yasin dieses Jahr nicht im australischen Urwald mit von der Partie, dafür aber ein paar andere Promis der Extraklasse. Auf Instagram wurde vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, dass die Soap-Darsteller Nina Bott (47) und Timur Ülker (35), Musikerin Anna-Carina Woitschack (32), Das große Promi-Büßen-Gewinner Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Edith Stehfest, Yeliz Koc (31) und Maurice Dziwak (26) am Dschungelcamp teilnehmen. Das Dutzend voll machen außerdem Pierre Sanoussi-Bliss, Jörg Dahlmann (65), Jürgen Hingsen (66) und Lilly Becker (48).

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige