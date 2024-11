Teurer Fund: "Bares für Rares"-Kandidatin weint vor Freude

Ganz überrascht über den Kaufpreis brach eine Kandidatin bei Bares für Rares in Tränen aus. Vergangene Woche teilte die TV-Show auf Instagram ein Video über einen der emotionalsten Verkäufe jemals. In dem Zusammenschnitt der Folge aus 2021 wurde der Handel eines über 100 Jahre alten Bildes vom Künstler Otto Müller gezeigt. Die Verkäuferin war im Auftrag einer Freundin da, die das Bild von ihrem Vater geschenkt bekommen hatte. Sie selbst verlangte einen Preis von 10.000 Euro. Horst Lichter (62) reagierte darauf mit den Worten: "Alter Schwede." Doch der Experte Detlev Kümmel stellte klar, dieses Bild ist das Dreifache wert! Die Kandidatin fing aufgrund der tollen Nachrichten direkt an zu weinen.



"Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn", betonte die Kandidatin, in Tränen vor lauter Freude. Auch Horst zeigte sich emotional: "Oh, du musst doch nicht weinen, wie gern würde ich dich jetzt in den Arm nehmen." Die Verkäuferin kam aus dem Weinen nicht mehr heraus, daraufhin stiegen auch Horst langsam die Tränen in die Augen. Nach den Erfolgswünschen der beiden an die Verkäuferin zog diese weiter in den Verkaufsraum und schockierte die Händler mit dem sensationellen Fund. Nach einer hitzigen Diskussion zwischen den Käufern ging das Bild letztendlich für 30.500 Euro an Fabian Kahl (33).

Das war nicht die erste emotionale Situation bei "Bares für Rares" – Horst war aufgrund der berührenden Geschichten der Kandidaten schon öfter den Tränen nah. Als die 74-jährige Heide Jansen in einer Folge beim Vorstellen ihrer Kaktusleuchten anfing zu weinen, reagierte Horst ganz gerührt. "Komm, lass dich mal drücken, mein Kind", meinte er und nahm die aufgrund ihres verstorbenen Mannes weinende Frau in den Arm. Und auch im damaligen Weihnachtsspecial gestand der einstige TV-Koch: "Das erste Mal, dass ich wieder heulen muss." Zu dem Zeitpunkt berührte ihn der Auftritt eines Mutter-Tochter-Duos. Sie selbst bekamen damals anstatt der erwarteten 80 Euro glatte 39.000 Euro für Porzellanteller.

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

