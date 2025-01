Vor Start: Dieser Star ist der beliebteste Dschungelcamper

Erst gestern wurde bekannt gegeben, welche Stars und Sternchen sich ab dem 24. Januar für Ich bin ein Star – Holt mich hier raus in den australischen Dschungel begeben. Die Vorfreude ist bei den Fans des beliebten TV-Formats schon groß – und scheinbar insbesondere in Bezug auf einen ganz bestimmten Kandidaten. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 4. Januar, 9:50 Uhr] geht nämlich hervor, dass sich die Leser am meisten über die Teilnahme von Sam Dylan (33) freuen. Der Sommerhaus-Gewinner sammelte 397 von 2.168 Stimmen (18,3 Prozent) und belegt damit noch vor dem Start Platz eins als beliebtester Dschungelcamper.

Es gibt jedoch eine Kandidatin, die Sam dicht auf den Fersen folgt. Auf Platz zwei des Beliebtheit-Votings befindet sich keine Geringere als Yeliz Koc (31): Die einstige Make Love, Fake Love-Lady erhielt 371 Stimmen, was 17,1 Prozent entspricht. Konkurrenz bekommen die zwei Realitystars vom selbst ernannten Löwen und Kampf der Realitystars-Star. Maurice Dziwak (26) wird von 278 Promiflash-Lesern (12,8 Prozent) heiß im Dschungelcamp erwartet und darf sich somit über den dritten Platz freuen.

Neben den drei Dschungelcampern wagen sich aber noch neun weitere berühmte Gesichter in den australischen Busch. Wie RTL verkündete, stellen sich auch die GZSZ-Lieblinge Nina Bott (47) und Timur Ülker (35) den Dschungelprüfungen, ebenso wie Gesangstalent Anna-Carina Woitschack (32), Promitochter Alessia Herren (22) und die ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Edith Stehfest. Aber auch Ex-Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65), Model Lilly Becker (48), der ehemalige Sportler Jürgen Hingsen (66) sowie Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss werden sich in wenigen Wochen bei den Zuschauern beweisen müssen.

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel