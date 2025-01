Wegen Blake: Kate Beckinsale offenbart Missbrauchserfahrung

Kate Beckinsale (51) hat auf Instagram erschütternde Details über ihre Erfahrungen von Missbrauch in der Filmwelt geteilt. In einem Video schildert sie unter anderem, dass sie als Teenager von einem Crew-Mitglied sexuell belästigt wurde und später auf toxischen Filmsets massive Missstände erlebte. Anlass für ihren offenen Beitrag ist die jüngste Klage ihrer Kollegin Blake Lively (37) gegen den Schauspieler Justin Baldoni (40), in der wiederholt von Belästigung und Einschüchterung am Filmset die Rede ist. Kate erklärt dazu: "Das passiert schon ewig."

Neben den Vorfällen in ihrer Jugend berichtet Kate von weiteren traumatischen Erlebnissen, darunter von einem Filmset, an dem ein betrunkener Co-Star ihre Arbeit erschwerte und sie als "die Fo***" bezeichnet wurde, weil sie die Zustände kritisierte. Auch körperliche Gewalt habe sie erfahren: Ein Schauspieler sei so grob mit ihr umgegangen, dass er ihr Kostüm zerstörte und sie verletzt zurückließ. Versuche, diese Vorfälle zu melden, hätten für sie jedoch schwerwiegende Konsequenzen gehabt. "Ich wurde bestraft und ausgestoßen, weil ich mich beschwert habe – das ist einfach nicht richtig", erklärt sie.

Kates mutiger Schritt, diese Erlebnisse öffentlich zu machen, zeigt nicht nur die Schattenseiten der Unterhaltungsbranche, sondern lenkt auch den Blick auf ihre persönliche Stärke. Sie ist Mutter einer Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Michael Sheen (55) großgezogen hat. In ihrem Beitrag betonte sie die Notwendigkeit, dass sowohl Männer als auch Frauen gegen solche Missstände aktiv werden müssen. Trotz der schmerzhaften Erlebnisse bewahrt sie sich eine scharfsinnige Haltung: "Beschwerden über Missbrauch sollten nicht weiteren Missbrauch nach sich ziehen – und schon gar nicht in einer Branche, in der so viele Menschen zusehen."

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Kate Beckinsale, Januar 2019