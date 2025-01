Will Herzogin Meghan mit TV-Show etwa ihr Image aufpolieren?

Während ihrer Zeit bei den britischen Royals und auch in den darauffolgenden Jahren wurde Herzogin Meghan (43) von einigen Mitarbeitern Mobbing vorgeworfen. Will die Suits-Darstellerin nun etwa ihr Image verbessern? Denn von einem angespannten Arbeitsklima ist in ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" nichts zu erkennen. Ganz im Gegenteil: Meghan strahlt, zeigt sogar einige unperfekte Outtakes und wirkt ziemlich nahbar. "Hier geht es darum, sich mit Freunden verbunden zu fühlen", meint Prinz Harrys (40) Ehefrau unter anderem und beweist dies, indem sie beispielsweise Chefkoch Roy Choi (54) ein herzliches High-Five gibt.

Von ihm wird die Zweifachmutter sogar liebevoll ins Herz geschlossen, und er schwärmt von der Herzogin: "Wir sind jetzt wie eine Familie." Auch mit ihren weiteren Gästen scheint Meghan alles andere als hart umzugehen, sondern hat trotz einiger Patzer in der Küche mächtig viel Spaß. Statt sich nach einem Fauxpas mit der Zitronenpresse zu beschweren, scherzt sie nur lässig: "Oh! Das hat uns jetzt alle aufgeweckt." Laut ihr gehe es nämlich besonders um eines: "Wir streben nicht nach Perfektion, sondern nach Freude."

Ganz andere Erfahrungen haben angeblich zahlreiche frühere Mitarbeiter von Meghan durchmachen müssen. Journalist Valentine Low behauptete gegenüber Page Six, er habe im Rahmen eines Buchs mit einigen ihrer Ex-Angestellten gesprochen. Diese warfen der US-Amerikanerin erneut Mobbing vor: "Sie meinen, Meghan habe sie schikaniert. Es gab eine Menge gebrochener Menschen. Junge Frauen wurden durch ihr Verhalten gebrochen."

Anzeige Anzeige

Netflix Roy Choi und Herzogin Meghan in der Show "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige