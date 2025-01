Andrew Garfield äußert sich zu "Spider-Man"-Comeback-Gerücht

Andrew Garfield (41) sorgt erneut für Aufsehen unter den Marvel-Fans. Der Schauspieler, der bereits in "The Amazing Spider-Man" und dessen Fortsetzung die legendäre Rolle der Spinne aus der Nachbarschaft verkörperte, stellte nun klar, dass er im für 2026 geplanten "Spider-Man 4" nicht dabei sein wird. Gegenüber der britischen Zeitschrift GQ sagte er: "Ich werde Sie enttäuschen." Dennoch fügte er augenzwinkernd hinzu, dass nach seinen bisherigen Dementis niemand mehr wirklich glauben würde, was er sage. Überraschungen scheint es bei Marvel schließlich immer zu geben.

2014 hatte Andrew die Spidey-Maske fürs Erste abgelegt, bevor er 2021 sensationell in "Spider-Man: No Way Home" an der Seite von Tom Holland (28) und Tobey Maguire (49) zurückkehrte. Über diesen gemeinsamen Auftritt der drei Spider-Men hatte er im Vorfeld vehement geschwiegen und Fans sowie Journalisten bewusst in die Irre geführt. Seine Rückkehr begeisterte die Kinowelt und machte den Film zu einem der erfolgreichsten Marvel-Abenteuer aller Zeiten. Rund 1,9 Milliarden Euro spielte "No Way Home" weltweit ein und festigte Andrews Status als Fanliebling. Ob er nun auch für den nächsten Spider-Man-Film eine falsche Fährte legt, bleibt abzuwarten.

Privat hat Andrew eine enge Verbindung zu seinen Projekten. In der Vergangenheit erklärte er, dass er nur Rollen annehme, die für ihn persönlich oder kulturell einen Mehrwert bieten. So sagte er noch im Oktober 2024 gegenüber Esquire, dass er zu 100 Prozent als Spider-Man zurückkehren würde: "Wenn es das Richtige ist, wenn es die Kultur bereichert, dann bin ich dabei." Andrew, der lieber über seine Schauspielerei als über sein Privatleben spricht, gilt als bodenständig und reflektiert.

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield bei der Time 100 Gala, 2022

