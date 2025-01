Aubrey Plazas Mann Jeff Baena (†47) bekam Todesdrohungen

Jeff Baena starb am Freitag in seinem Zuhause in Los Angeles. Der Ehemann der Schauspielerin Aubrey Plaza (40) wurde nur 47 Jahre alt und soll nach ersten Erkenntnissen Suizid begangen haben. Nun ist ein altes Interview des Hollywoodstars aus dem Jahr 2022 aufgetaucht, in dem er berichtet, dass Jeff einst schlimme Todesdrohungen bekam. "Oh mein Gott. Jeff bekam Todesdrohungen in seinen DMs", berichtete Aubrey damals im Gespräch mit Cosmopolitan. Die Nachrichten seien wohl von einigen bisexuellen Fans gekommen, die wütend darüber waren, dass Aubrey Jeff heiratete.

Jeffs Tod wurde am Samstag öffentlich – über seine Todesursache war da noch nichts bekannt. Dies ist inzwischen aber anders. Laut Deadline bestätigte der zuständige Gerichtsmediziner, dass der Drehbuchautor durch Suizid starb. Das geht aus einem Gutachten hervor, das dem Magazin vorlag. Am 3. Januar war ein Notruf seines Assistenten bei der Feuerwehr eingegangen. Die Beamten fuhren zu Jeffs Anwesen – dort konnten sie allerdings nur noch seinen Tod feststellen. Seine Frau Aubrey äußerte sich bisher noch nicht zu seinem tragischen Tod.

Jeff und seine Frau kannten sich schon viele Jahre. 2021, während der Pandemie, heirateten die beiden schließlich, und zwar auf eher ungewöhnliche Weise. "Eines Abends wurde uns ein bisschen langweilig. Wir haben geheiratet und ich sage euch, wie: Onehourmarriage.com. Das ist echt, schaut nach", berichtete Aubrey 2021 in der "Ellen DeGeneres Show". Sie gaben sich in ihrem Zuhause das Jawort und trugen dazu abgestimmte Pyjamas im Batikmuster, wie die "The White Lotus"-Bekanntheit damals ausplauderte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena, Regisseur