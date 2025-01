Cathy Hummels präsentiert durchtrainierten Körper in Bikini

TV-Persönlichkeit Cathy Hummels (36) posiert selbstbewusst mit ihrem durchtrainierten Körper am Strand. Derzeit befindet sich die Moderatorin im Dubai-Urlaub und scheint auch dort ihr Fitnessprogramm nicht zu vernachlässigen. Auf Instagram teilt die Blondine mehrere Fotos davon, wie sie in einem grünen Bikini gegen einen Boxsack tritt und eine Langhantel stemmt. Dazu schreibt sie: "Gewichtstraining am Strand. Ich bin kein Boxprofi, aber es macht schon Spaß." In ihrer Story beantwortet Cathy ein paar Fanfragen und geht auch auf ihre Trainingsroutine ein. "Ich mache jeden Tag Sport, das ist für mich meine mentale Medizin", erklärt sie.

Für die Moderatorin ist Sport aufgrund ihrer depressiven Veranlagung außerdem wie eine Therapie. In einem weiteren Storypost geht die Mama auch auf die ständige Kritik über ihre Figur ein. "Zu dünn, zu dick, zu schwabbelig, zu faltig, [...] jetzt zu muskulös. Die Liste ist lang", wiederholt sie Aussagen von Außenstehenden. Die negativen Worte zu ihrem Körper nimmt die 36-Jährige mit Humor, sie fordert die Fans sogar auf, noch weitere Dinge zu kommentieren. Doch die Kommentarspalte ist mit vielen positiven Reaktionen gefüllt. Ein Fan schreibt: "Du bist mega in Form. Wow." Worauf ein weiteres Kompliment eines anderen Nutzers folgt: "Wirklich tolle Figur."

Vielleicht sorgen die unerwartet positiven Kommentare bei der Ex-Frau von Profifußballer Mats Hummels (36) für Freude und Entspannung. Zuvor musste sie sich mit viel Stress während ihres Dubai-Trips herumschlagen – Cathy wurde dort ihre Identität gestohlen. Nachdem ein Unbekannter ihre Telefonnummer an fremde Immobilienmakler weitergegeben hatte, stand ihr Telefon nicht mehr still. Sauer erklärte sie auf Social Media: "Die Makler sagen, sie haben mit mir gesprochen und freuen sich auf die Termine." Geladen betonte sie: "Diese Aktion geht gar nicht [...] sollte ich herausfinden, wer du bist, gibt's Ärger!" Letzterem machte sie jetzt wohl mit einem intensiven Sportprogramm Luft.

Instagram / cathyhummels TV-Moderatorin Cathy Hummels, Dubai 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai, Januar 2025

