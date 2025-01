Cathy Hummels ist Opfer von Identitätsdiebstahl geworden

"Es gibt keinen Tag ohne Drama", betont Cathy Hummels (36). In ihrer Instagram-Story meldet sich die Moderatorin sehr geladen von ihrem Dubai-Trip. Ursprünglich waren sie, ihre Schwester Vanessa Fischer und ihr Sohn Ludwig (6) total in Urlaubsstimmung, doch dieser nahm kürzlich eine unentspannte Wendung. "Gerade aktuell gibt sich hier in Dubai jemand als mich aus und ruft sämtliche Makler an. Diese Person hat wohl auch über irgendwelche Wege meine private Nummer", erklärt sie die Situation. Die Mama vermutet einen Identitätsdiebstahl.

Das Telefon stehe bei der TV-Persönlichkeit nicht mehr still. Folgendes Szenario ereignet sich bei ihr immer wieder am Telefon: "Die Makler sagen, sie haben mit mir gesprochen und freuen sich auf die Termine." Sauer fährt sie fort: "Ich möchte gar nicht 20 Makler haben, weil ich mich da jetzt erst mal selber drauf konzentrieren möchte." Derzeit habe Cathy lediglich Kontakt zu einem Immobilienmakler in Dubai – weshalb verrät die Münchenerin nicht. Doch diese Aktion ginge laut Cathy gar nicht. Sie macht dem Unbekannten eine klare Ansage. "Sollte ich herausfinden, wer du bist, gibts Ärger", betont die Ex-Frau von Mats Hummels (36).

So verärgert zeigte sich die 36-Jährige vor ein paar Tagen noch nicht. Eigentlich startete ihr Dubai-Trip mit einem schönen Rutsch in das neue Jahr. Gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn verbrachte sie Silvester im Warmen. "Ein toller Abend bis 22:30 Uhr. [...] Ludwig hat es nicht länger geschafft und wir sind Arm in Arm eingeschlafen", gab sie auf Instagram preis. Das Jahr begann für das Duo ebenfalls ganz entspannt am Strand. "So starten wir. Beach, no Make-up, Palme auf dem Kopf und Rätselspaß", freute sie sich. Von dem aufkommenden Stress ahnte das Model dort noch nichts.

