Darum freut sich Britney Spears über Ex Sams neue Freundin

Sam Asghari (30) hat offenbar sein privates Glück gefunden. Der 30-Jährige machte seine Beziehung zu der Immobilienmaklerin Brooke Irvine an Neujahr offiziell, als er auf Instagram Fotos teilte, die das Paar beim Strandurlaub und bei einem nächtlichen Kuss zeigten. Das ist Sams erste offizielle Beziehung seit seiner Scheidung von Britney Spears (43) im Mai 2023, nach nur 14 Monaten Ehe. Britney, mit der er über sechs Jahre liiert war, reagierte Berichten zufolge positiv auf Sams neue Liebe. "Sie ist froh, dass er eine Frau gefunden hat, die besser zu ihm passt und in seinem Alter ist", ließ ein Insider gegenüber Daily Mail verlauten.

Sam hatte zuvor noch betont, sich vor allem auf seine Schauspiel- und Produktionskarriere konzentrieren zu wollen. Mit Humor sprach er in einem Interview mit Us Weekly darüber, aktuell in einer Beziehung "mit seinem Hund" zu sein. Die neue Romanze mit Brooke scheint jedoch eine Wendung in seinem Lebensfokus zu sein. Britney scheint das Kapitel mit Sam allerdings bereits komplett abgeschlossen zu haben: "Sie wünscht ihm nur das Beste. Ihre einzige Hoffnung ist, dass er sie mit Liebe und Respekt behandelt, und dass er viel Zeit mit ihr verbringt, anstatt den ganzen Tag Videospiele zu spielen", sagte die Quelle weiter.

Sam und Britney waren über sechs Jahre ein Paar, bevor ihre Ehe scheiterte. Während Sam in Interviews danach betonte, dass er die gemeinsamen Jahre als wertvolle Erfahrung sehe, äußerte Britney auf Instagram, wie schmerzhaft die Trennung für sie gewesen sei. Den Trennungsschmerz scheint sie offensichtlich überwunden zu haben und konzentriert sich nun vermehrt auf ihre Beziehung zu ihren Söhnen Sean und Jayden, die mittlerweile auf Hawaii leben. Über Weihnachten konnte die Sängerin endlich wieder Zeit mit ihnen verbringen und zeigte sich sichtlich gerührt darüber, wie erwachsen ihr Sohn Jayden mittlerweile ist. Scheint ganz so, als hätten sowohl Britney als auch Sam Frieden mit der Vergangenheit geschlossen.

Instagram / samasghari Sam Asghari und Brooke Irvine

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears

