"Für immer gestärkt": Florence Pugh schwärmt von Co-Star

Florence Pugh (28) findet schöne Worte für ihren Co-Star! Unter einem Instagram-Post erzählte die Schauspielerin ihren Followern vom Dreh ihres neuen Films "We Live in Time", der Anfang Januar in die Kinos kommt. Vor allem die Zusammenarbeit mit Andrew Garfield (41) soll bereichernd für sie gewesen sein. "Danke, Andrew. Ich werde mich durch das, was wir zusammen erschaffen haben, für immer gestärkt fühlen, genauso wie ich mich durch die Performerin, die ich dank dir jeden Tag sein möchte, gestärkt fühlen werde", schrieb die "Little Women"-Darstellerin. Sie teilte auch ein Behind-the-Scenes-Foto, auf dem sie ihren Schauspielpartner überschwänglich umarmt und einen weiteren Schnappschuss, der Andrew grinsend unter einem Regenschirm stehend zeigt.

Doch die Leinwandschönheit schwärmte nicht nur über Andrew, allgemein lobte sie den Film, der von einer Liebesgeschichte handelt, die eine tragische Wendung nimmt. Die Dreharbeiten sollen ein Höhepunkt ihrer Karriere gewesen sein, genauso wie die Darstellung ihres Charakters Almut: "Ich habe schon seit ein paar Jahren verzweifelt nach einer Rolle wie dieser gesucht. Eine Frau, mit der man sich identifizieren kann und die all das mitmacht, was moderne Frauen täglich durchmachen." Für ihre Darstellung von Almut rasierte sich der "Dune"-Star sogar eine Glatze.

Andrew soll den Filmdreh ebenfalls genossen haben. Im "Happy Sad Confused"-Podcast schilderte der "Spiderman"-Schauspieler, dass er und die 28-Jährige total in ihren Rollen aufgegangen sind – so sehr, dass sie bei einer Sexszene das "Cut" nicht gehört haben und einfach weitermachten. Erst als Andrew aufblickte, realisierte er, dass die Aufnahme längst beendet war. Auch jetzt sollen die beiden sich sehr nahestehen. Der Premiere des Films in London konnte Florence nicht persönlich beiwohnen, weshalb der 41-Jährige kurzerhand mit einem Pappaufsteller von ihr über den roten Teppich lief.

Anzeige Anzeige

Instagram / florencepugh Schauspielerin Florence Pugh zeigt ihre Glatze

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield mit einem Pappaufsteller von Florence Pugh beim London Film Festival, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige