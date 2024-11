Nach Sexting-Drama: Charlotte Dawson plant Hochzeit mit Matt

Charlotte Dawson (32) hat freudige Neuigkeiten verkündet: Sie und ihr Verlobter Matt Sarsfield planen nun ihre lang ersehnte Hochzeit. Nach Jahren turbulenter Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung bestätigte die britische Ex on the Beach-Bekanntheit die frohe Botschaft in einem Interview mit The Sun. "Wir müssen die Hochzeit planen [...]. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich das ganze Drumherum haben möchte", verriet Charlotte und ergänzte: "Matthew will einfach nur nach [Las] Vegas abhauen. Ich sage: Nein, ich will das Märchen. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich heiraten."

Im August machte ein Skandal um ihren Verlobten die Runde: Angeblich soll der Rugbyspieler einer anderen Frau heimlich sexuelle Nachrichten geschrieben haben. "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", äußerte sich die 32-Jährige damals erschüttert auf Instagram. Damals betonte Charlotte, wie schwierig die Situation für ihre Beziehung sei. "Es ist schon schwer genug, so etwas privat durchzumachen, ganz zu schweigen davon, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Im Moment konzentriere ich mich nur auf meine wunderbaren Jungs, denn sie sind meine oberste Priorität", machte sie deutlich.

Charlotte und Matt lernten sich im November 2016 kennen – kurz nachdem Charlotte sich von Gary "Gaz" Beadle getrennt hatte. Im Laufe der Jahre kam es zu mehreren Trennungen und Versöhnungen. Im September 2020 machte Matt Charlotte einen romantischen Heiratsantrag, der neben der Statue ihres verstorbenen Vaters Les Dawson stattfand. Trotz aller Turbulenzen schienen sie fest entschlossen, ihre gemeinsame Zukunft weiterzuführen. Das Paar hat zwei Söhne: Noah und Jude. Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit erneut schwanger: Dieses Mal darf sich das Paar über ein Mädchen freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, ihr Sohn und ihr Verlobter Matthew Sarsfield im Juli 2024

Anzeige Anzeige