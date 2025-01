Sabrina Carpenter überrascht vom Erfolg des Hits "Espresso"

Die Grammy-nominierte Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (25) feiert noch immer einen riesigen Erfolg mit ihrem Lied "Espresso". Obwohl der Titel schon im April 2024 veröffentlicht wurde, bleibt er ein absoluter Dauerbrenner und zählt mit über 1,6 Milliarden Streams zu den meistgestreamten Songs des Jahres auf Spotify. Wie Sabrina dem Hollywood Reporter verriet, war sie unsicher, ob ein Lied über Kaffee überhaupt Anklang finden würde: "Ich hatte buchstäblich keine Ahnung, ob es jemanden interessieren würde, aber ich mochte es, und das war alles, was für mich in dem Moment zählte."

Der Song führte sogar zu einer Kooperation mit Dunkin’, bei der das Getränk "Sabrina’s Brown Sugar Shakin’ Espresso" entstand. Die Marke, die Sabrina aus ihrer Kindheit an der Ostküste kennt, ermöglicht es ihr, auch wenn sie gerade nicht auf Tour ist, mit den Fans in Verbindung zu bleiben. Sabrina, die in Pennsylvania aufwuchs und deshalb eine besondere Beziehung zu Dunkin’ hat, sagte über die Zusammenarbeit mit dem Coffee-Riesen: "Es fühlt sich wie die perfekte Art an, das Jahr zu beenden." Kürzlich veröffentlichte Sabrina außerdem auf Netflix das weihnachtliche Special "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter", das von Persönlichkeiten wie Cher (78) und Dolly Parton (78) inspiriert wurde. Für das Projekt schrieb sie prominenten Gästen persönliche Nachrichten und konnte so eine Vielzahl von Künstlern für die Zusammenarbeit gewinnen.

Als Teenager wurde Sabrina durch die Disney-Serie "Girl Meets World" bekannt. Seither hat sie den erfolgreichen Übergang in die Musikbranche geschafft. Die Sängerin, die derzeit auch auf internationaler Tournee ist, machte im Interview zwar Andeutungen zu ihrer musikalischen Zukunft, verriet aber noch keine konkreten Pläne.

Parrish Lewis / Netflix Sabrina Carpenter bei "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter"

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

