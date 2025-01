Sandy Meyer-Wölden schwärmt von ihrem Neujahrsflirt in Paris

Sandy Meyer-Wölden (41) machte im November publik, dass sie und Alexander Müller getrennte Wege gehen – nach nur fünf Monaten. Dass die Medienpersönlichkeit aber kein Kind von Traurigkeit ist, plauderte sie wieder einmal in ihrem "Die Pochers! Frisch recycelt"-Podcast aus. Dort verriet sie nämlich, dass sie einen "ganz tollen Franzosen" an Neujahr kennengelernt habe. Denn Silvester verbrachte die Fünffachmama mit ihren Freundinnen in Paris.

Nähere Details behielt Oliver Pochers (46) Ex zwar bisher für sich, dennoch betonte sie vor ihm: "Ich hoffe, dass mich irgendwann doch noch jemand mitnimmt an der Bushaltestelle. Vielleicht hält ja noch einer an und der bleibt dann." Anders sieht es hingegen bei dem Comedian aus. Er versuche, auch ohne Beziehung glücklich zu sein und behauptete: "Ich finde es schön, wenn es irgendwann passieren sollte, aber ich kann mein Lebensglück nicht von einer zweiten Person abhängig machen."

Sandy und Olli sind bereits seit 2014 geschieden, aber trotzdem herrscht kein böses Blut zwischen den einstigen Ehepartnern. Aktuell leben die beiden sogar unter einem Dach und arbeiten gemeinsam an einem Podcast. Auch als das Model im November seine Trennung bekannt gab, stand ihr Ex-Mann hinter ihr und versuchte, Sandy direkt wieder zu verkuppeln. Dafür startete der Liebeskasper unter anderem einen Aufruf auf Instagram, in dem er die Vorzüge seiner einstigen Partnerin anpries.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, Wiesn 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher, August 2024

Anzeige Anzeige