Ex Sandy ist Single: Nun will Oliver Pocher sie verkuppeln

Wenn das mal kein Einsatz ist! Erst vor wenigen Stunden verkündete Sandy Meyer-Wölden (41) via Instagram das Beziehungs-Aus von ihrem Partner, dem Unternehmer Alexander Müller. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen", schrieb die Podcasterin ihren Fans ganz offen in ihrem neusten Post. Doch Trost lässt nicht lange auf sich warten – ausgerechnet ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) meldete sich zu Wort und startete auf seinem Profil kurzerhand eine virtuelle Singlebörse für die Mutter dreier seiner Kinder. "Jungs, sie ist wieder auf dem Markt", ließ Olli in seiner Story unter Sandys geteiltem Post verlauten.

"Man kann mit ihr feiern", schreibt der Entertainer unter ein Video, auf dem die Ex-Partner mit einer Tortenfontäne ausgelassen Party machen. Ein nächstes Foto zeigt Olli, wie er ein Ohr an Sandys Bauch hält und beide eine Grimasse verziehen: "Sie war schon schwanger", kommentiert er augenzwinkernd. "Man kann mit ihr arbeiten ...", legt er im nächsten Slide nach – "... und sie sieht zum Niederknien aus", schwärmt Olli weiter von seiner Ex, während er auf dem Bild im schicken Smoking wortwörtlich vor ihr auf die Knie fällt. Als krönenden Abschluss präsentiert er einen Schnappschuss von sich mit seinen beiden Ex-Frauen im Arm: Sandy auf der linken Seite, Amira (32) an seiner rechten Schulter. "Patchwork-Familie gibt's obendrauf! Schreiben Sie ihr... Gerne auch beiden!", witzelt der 46-Jährige.

Rückblickend scheint es fast so, als hätte Olli die Trennung von Sandy und Alex schon kommen sehen – zumindest ließ er in Sandys und seinem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" bereits durchblicken, wie wenig er von frühen Beziehungsoutings hält. "Ich finde es auch nicht toll, dass du jetzt auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich genauso unnötig, aber du machst halt dein Ding", kritisierte er sie damals recht deutlich. Er hat generell eine starke Meinung zu öffentlichen Auftritten neuer Pärchen: "Da freut sich die Boulevardpresse und es geht um das Drumherum. Und dann zack, drei Monate später sehe ich bei 'Punkt 12' den Blitz in der Mitte: 'Schade, alles aus'", stichelte der 46-Jährige – und behielt dieses Mal mit seiner Prophezeiung leider recht.

Instagram / oliverpocher Amira Pocher, Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024