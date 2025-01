So süß: Justin Bieber teilt romantisches Selfie mit Hailey

Justin Bieber (30) möchte der Welt wohl weiterhin beweisen, dass an den Gerüchten um ein mögliches Liebes-Aus mit seiner Frau Hailey (28) absolut nichts dran ist. Er veröffentlicht jetzt nämlich einen niedlichen Schnappschuss auf Instagram: Auf dem Foto befindet sich das Paar am Strand, während der Sänger sich von hinten an seine Liebste kuschelt und ihr einen Kuss auf den Hals drückt. Dem Model scheint das sehr zu gefallen – es guckt total verliebt und lächelnd zur Seite.

Justin und Hailey müssen sich immer wieder mit Trennungsgerüchten auseinandersetzen. Auch in den vergangenen Wochen vermuteten Fans in den sozialen Medien, dass es in ihrer Ehe kriselt – und das nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys Jack Blues. Laut eines Insiders lassen sich der "Never Say Never"-Interpret und die 28-Jährige aber nicht von den Spekulationen beeindrucken. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", stellte die Quelle gegenüber People klar.

Der 30-Jährige zeigte auch vor wenigen Tagen schon, dass er nach wie vor ziemlich begeistert von seiner Ehefrau ist und den Gerüchten trotzt. Zum Jahreswechsel postete Justin ein Bild von Hailey im Netz, auf dem sie in nichts als einen Bikini und einen Pelzmantel gehüllt war und eine Krone mit den Worten "Frohes neues Jahr" auf dem Kopf trug. Ein Anblick, an dem der Musiker wohl viel Gefallen fand – denn unter seinen Beitrag schrieb er: "Ich gehe überall mit dir hin, Baby".

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber macht Liebeserklärung an seine Frau Hailey

