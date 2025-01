Justin Bieber schmettert Scheidungsgerüchte mit Hailey ab

Mit einem Neujahrspost räumt Justin Bieber (30) die Trennungsgerüchte über ihn und Hailey Bieber (28) aus dem Weg. "Ich gehe überall mit dir hin, Baby", schreibt der Weltstar auf ein gerepostetes Instagram-Bild seiner Ehefrau. Darauf ist Hailey nur in einem Bikini und Pelzmantel bekleidet zu sehen. Dazu trägt das Model eine Krone mit der Aufschrift "Frohes neues Jahr" auf dem Kopf. Letzteres wünscht Justin auch seinen Fans unter der Liebeserklärung.

Schon öfter musste sich das Hollywood-Traumpaar mit den Gerüchten herumschlagen. Vergangenen Juli äußerte sich Hailey gegenüber W Magazine dazu, wie schwer es manchmal für sie sei, die Worte anderer zu ignorieren. "Die Leute haben mir vom ersten Tag an ein schlechtes Gewissen wegen meiner Beziehung gemacht", betonte die 28-Jährige. Mit Sätzen wie "Sie fallen auseinander" oder "Sie werden sich scheiden lassen" musste sie sich laut dem Interview herumschlagen. Die Mama eines Sohnes erklärte abschließend: "Ich habe versucht, mich an solche Worte zu gewöhnen [...]. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich nie weniger wehtun wird."

Trotz der für sie sehr schmerzhaften Gerüchte feierten sie und ihr Ehemann einen tollen Start in das neue Jahr. Auf mehreren Fotos zeigt die Unternehmerin die Erlebnisse des Abends, unter anderem aß sie einen Burger mit Kaviarfüllung und posierte im Pelzmantel. Unter den Instagram-Post schrieb sie: "Wacht auf, es ist 2025." Auch das Bild von Justins Liebeserklärung befand sich unter den Schnappschüssen. Dort trug Hailey in Hommage an ihren gemeinsamen Sohn Jack Blues eine Silberkette mit seinen Initialen.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber macht Liebeserklärung an seine Frau Hailey

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige Anzeige