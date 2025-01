Alex Jolig und Britt genießen Auszeit auf Luxus-Kreuzfahrt

Nach einigen schwierigen Jahren gönnen sich Alex Jolig (61) und seine Frau Britt aktuell eine wohlverdiente Auszeit. Der ehemalige Big Brother-Star und die Immobilienmaklerin genießen eine luxuriöse Urlaubsreise im Premiumbereich eines Kreuzfahrtschiffes. Ausgestattet mit einer geräumigen Balkonkabine, privatem Butler und Zugang zu exklusiven Restaurants, lassen sich die beiden laut Alex "rundum verwöhnen". "Das ist eine so traumhafte Situation", schwärmt er im Gespräch mit RTL. Es ist eine Reise, auf die sich das Paar schon lange gefreut hat – und das nicht ohne Grund. Die gemeinsamen Jahre waren von schweren Schicksalsschlägen geprägt, die sie mit ihrem Umzug nach Mallorca, wo sie seit 2020 leben, hinter sich lassen wollten.

Britt, die seit 2017 an einer Autoimmunkrankheit leidet, hat sich in der Vergangenheit mehrfach ins Leben zurückgekämpft. Ihre Überlebenschancen lagen zeitweise bei unter 20 Prozent, doch sie schaffte es mit Stärke und der Unterstützung ihres Mannes, die Krankheit zu überwinden. Zuletzt sorgte ein schwerer Motorradunfall von Alex im Jahr 2022 für eine weitere Krise, die das Paar jedoch ebenfalls bewältigte. "Wir leben nur einmal", erklärt Alex und betont, wie wichtig es ihnen daher sei, Zeit miteinander zu verbringen. Nach mehreren Operationen und schmerzhaften Rückschlägen haben sie beschlossen, jeden Moment gemeinsam in vollen Zügen zu genießen.

Die Liebe und der Zusammenhalt von Britt und Alex scheinen stärker denn je. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 gehen sie durch Höhen und Tiefen, immer mit Blick nach vorn. Der Umzug nach Mallorca wurde für beide nicht nur zur räumlichen, sondern auch emotionalen Veränderung. Die Insel bietet ihnen nicht nur das mediterrane Flair, sondern auch die Ruhe, die beide nach den Strapazen der vergangenen Jahre gesucht haben. Während sich Alex nach seiner Zeit bei "Big Brother" aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat und seitdem als Unternehmer tätig ist, hat auch Britt niemals ihren Kampfgeist verloren.

Anzeige Anzeige

Future Image / ActionPress Alex Jolig, ehemaliger "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / alex.jolig Alex Jolig im Juni 2022 auf seinem Motorrad

Anzeige Anzeige