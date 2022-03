Alex Jolig (59) zieht ein Fazit! Der Big Brother-Star und seine Ex Jenny Elvers (49) traten gemeinsam bei Prominent getrennt an. Im Vergleich zu anderen ehemaligen Pärchen schienen sich der Musiker und die Schauspielerin in der Villa der Verflossenen ziemlich gut zu verstehen. Doch weil Jenny sich bei einer Challenge den Fuß gebrochen hatte, mussten die beiden schon früher als geplant ihre Koffer packen. Mit Promiflash sprach Alex nun über den Exit – und verriet dabei, dass er das Format in guter Erinnerung behält!

Im Promiflash-Interview ließ der 59-Jährige durchblicken, dass er nach dem Show-Aus natürlich etwas enttäuscht war: "Klar wären wir gern noch länger in der Villa geblieben und hätten sehr gern um den Sieg gekämpft." Doch das Team hatte keine andere Wahl, schließlich stehe die Gesundheit stets an erster Stelle. Trotzdem sei die Sendung für die Eltern von Paul Elvers (21) eine tolle Erfahrung gewesen. "Das Format hat uns auf ein neues Level gebracht. Hat uns gezeigt, dass wir uns nach so vielen Jahren in extremen Situationen aufeinander verlassen können", schwärmte Alex und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Das Wichtigste ist für uns jedoch, wir haben unseren Sohn nicht blamiert."

Auch nach Ende der Dreharbeiten stehen der gebürtige Stuttgarter und die 49-Jährige noch mit ihren Mitkandidaten in Kontakt. "Auch wenn es hin und wieder nur via Instagram ist, doch wir schauen definitiv bis zum Schluss die Sendung weiter", meinte er. Mit Doreen Dietels (47) Ex Patrick Eid habe Alex nach den Dreharbeiten sogar einen Song herausgebracht – und zwar einen Remix seiner Single "Ich will nur dich".

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / alexjolig_official Jenny und Paul Elvers mit Britt und Alex Jolig, Mai 2019

Anzeige

Future Image / ActionPress Alex Jolig, ehemaliger "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de