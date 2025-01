Auf dem "Traumschiff" fand Hera Lind ihre große Liebe

Hera Lind (67), die bekannte Bestseller-Autorin, war an an Neujahr als Stargast bei Das Traumschiff zu sehen sein. Im ZDF-Klassiker spielt sie sich selbst und sorgt damit für einen ganz besonderen Auftakt ins neue Jahr. Doch die Verbindung der Autorin zum "Traumschiff" ist nicht nur beruflich, sondern auch romantisch. Bereits 1999 lernte sie dort ihren Mann Engelbert Lainer kennen, der damals als Hotelmanager an Bord arbeitete. Der Beginn ihrer Liebesgeschichte nahm beim echten Kapitänstisch seinen Lauf, und drei Jahre später, im Jahr 2002, gaben sie sich das Ja-Wort. Auch damals war "Traumschiff"-Star Barbara Wussow (63) unter den Hochzeitsgästen – eine mittlerweile langjährige Weggefährtin von Hera.

Die Dreharbeiten zum "Traumschiff" gaben Hera nun die Gelegenheit, erneut mit Barbara und Kapitän Florian Silbereisen (43) zu arbeiten. Sie schwärmt von der Zusammenarbeit mit dem bekannten TV-Kapitän: "Ich durfte ihn sowohl beim Dreh als auch privat kennenlernen und war in jeder Hinsicht sehr beeindruckt von ihm", verriet sie Bild. Abseits der Kameras ist Hera Lind seit fünf Monaten auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, wo sie nicht nur Urlaub macht, sondern auch Schreibseminare anbietet. Diese Seminare scheinen für ihre Teilnehmer und sie selbst besonders intensiv zu sein, wie sie erklärt: "Oft fließen Tränen, weil es sehr tiefgründig wird. Aber wir lachen auch viel – es ist kurzweilig und bereichernd."

Die Liebe der Autorin zu den Weltmeeren geht weit über ihre beruflichen Aktivitäten hinaus. Hera Lind betont im Bild-Interview: "An Kreuzfahrten liebe ich die Freiheit, die Weite, die Möglichkeit, jeden Tag woanders aufzuwachen und immer wieder Neues zu entdecken. Natürlich liebe ich es auch, viele Menschen und ihre Lebensgeschichten kennenzulernen, mit den Passagieren an Bord zu arbeiten." Die Kreuzfahrten bescheren ihr und ihrem Mann nicht nur unvergessliche Erlebnisse, sondern auch die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und ihre Leidenschaft fürs Schreiben mit anderen zu teilen. Dass das "Traumschiff" für Hera Lind sowohl beruflich als auch privat eine so außergewöhnliche Rolle spielt, macht ihre Rückkehr an Bord zu einem besonderen Ereignis.

Florian Seefried / getty Hera Lind und Engelbert Lainer in Salzburg

ZDF / Dirk Bartling. Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth und Barbara Wussow in der Oster-Episode

