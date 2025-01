Britney Spears macht wegen ihrer Traumata Pferdetherapie

Britney Spears (43) hat in einem ehrlichen Instagram-Post enthüllt, dass sie sich zweimal wöchentlich einer speziellen Therapie mit Pferden unterzieht, um vergangene Traumata zu verarbeiten. Die Pop-Ikone, die vor allem für ihre Megahits wie "Toxic" bekannt ist, erklärte, dass dies ein fester Bestandteil ihrer Heilung sei. "Ich mache jeden Dienstag und Samstag Pferdetherapie, weil ich so sehr von Menschen traumatisiert wurde", schrieb Britney in ihrem Post. Gleichzeitig überraschte die Sängerin ihre Fans mit einem Video, in dem sie in einem transparenten Minikleid und einem Bikini darunter ausgelassen tanzte.

Hinter ihr liegt eine ereignisreiche Zeit: Nachdem ihre 13-jährige Vormundschaft im November 2021 geendet hatte, arbeitet sie seither daran, sich ein unabhängiges Leben zurückzuerobern. Emotional besonders bewegend war wohl ihr Weihnachtsfest 2024. Erstmals seit über zwei Jahren konnte Britney Zeit mit ihren beiden Söhnen Jayden (18) und Sean Preston (19) verbringen. "Das beste Weihnachten meines Lebens!!!", schrieb sie begeistert auf Instagram. Quellen zufolge sei Britney von der Überraschung überwältigt gewesen und habe den Moment als einen Durchbruch in der Wiederannäherung an ihre Kinder empfunden, die mit ihrem Vater Kevin Federline (46) nach Hawaii gezogen sind.

Privat hat sich für Britney in den letzten Jahren viel verändert. Nach ihrer Scheidung von Sam Asghari (30) im Mai 2024 erklärte ein Insider, dass sie sich erst einmal auf sich selbst konzentrieren wolle. Gleichzeitig arbeitet sie daran, Beziehungen innerhalb ihrer Familie zu verbessern. Ihr Verhältnis zu ihrer Mutter Lynne Spears (69) sowie ihrem Bruder Bryan Spears soll sich gebessert haben, während die Konflikte mit ihrem Vater Jamie Spears (72) und ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (33) fortbestehen. Mit ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "The Woman in Me" verarbeitet Britney viele dieser Erlebnisse und lässt ihre Fans an ihrer Heilungsreise teilhaben. Ihre Offenheit zeigt, wie wichtig ihr die eigene mentale Genesung ist – und dass sie dabei nicht allein ist.

Instagram / britneyspears Britney Spears postet auf Instagram ein Bild mit einem Pferd

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

