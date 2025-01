Bye, bye Reality-TV: Das ist Alessia Herrens Karrierewunsch

Alessia Herren (22) wird bald im Dschungelcamp zu sehen sein. Das Format soll wohl vorerst ihre letzte Teilnahme in einer TV-Show sein. Die Tochter von Willi Herren (✝45) überrascht nämlich mit ihrem neuen Berufswunsch. Sobald ihre Tochter Anisa-Amalia in den Kindergarten geht, möchte die Reality-Bekanntheit eine Ausbildung machen. Im Interview mit RTL verrät die Mutter: "Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber beim Aldi, denn Aldi ist ein echt guter Arbeitgeber. Und ja, wenn die mich nehmen, dann seht ihr mich bald beim Aldi."

Zurzeit genießt die 22-Jährige ihr Leben als Hausfrau und Mutter. Ihren Alltag teilt die Mama mit ihren Followern auf Instagram. Alessia nimmt diese beim Putzen und Kochen mit. "Also ich würde schon sagen, dass ich so eine richtige Wifey bin, weil ich halt das typische Hausfrauenleben leben möchte," sagte die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Während ihr Ehemann Can (29) arbeitet, kümmert sich Alessia um den Haushalt und die gemeinsame Tochter.

Ab dem 24. Januar wird das Realitysternchen um die Dschungelkrone kämpfen – und eventuell für Stress sorgen. Vielleicht wird sie dort aber auch die Rolle der Camp-Mama einnehmen. Immerhin schwärmt Alessia im Interview mit RTL: "Ich liebe es einfach, die Hausfrau zu sein." Mit ihrer Teilnahme wird sie in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Willi treten. Dieser war bereits vor 20 Jahren selbst Dschungelcamp-Kandidat.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Anisa-Amalia im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

Anzeige Anzeige