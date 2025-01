Wird Alessia Herren im Dschungelcamp für Stress sorgen?

Alessia Herren (22) ist beim diesjährigen Dschungelcamp dabei. Die Tochter des verstorbenen Willi Herren (✝45) nahm zuletzt am Sommerhaus der Stars teil und zoffte sich dort mehrfach vor laufenden Kameras. Offenbar können Fans auch von ihrer Zeit in Australien einige Auseinandersetzungen erwarten. Im RTL-Interview erklärt die Influencerin: "Mir macht es nichts aus, wenn mich jemand nicht mag." Für Alessia steht Authentizität an erster Stelle, auch wenn sie deshalb manchmal Fehler mache. "Ich bin auch noch sehr jung. Das darf man nicht vergessen", rechtfertigt sich die TV-Bekanntheit.

Die Ankündigung ihrer Teilnahme kommt nicht bei allen Fans der Show gut an. Auf Instagram können manche User nicht nachvollziehen, wie die Promi-Tochter nach ihrer Zeit im Sommerhaus noch einmal für eine Show gebucht wurde. "Warum gebt ihr Alessia Herren immer noch eine Bühne? Sie hat sich im Sommerhaus dermaßen daneben benommen und Äußerungen getätigt, die absolut gar nicht gehen!", schimpft ein Zuschauer. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich habe so gehofft, dass die Gerüchte nicht stimmen und Alessia nicht dabei ist."

Im Dschungelcamp wird Alessia auch auf Sam Dylan (33) treffen. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat war diesen Sommer gemeinsam mit der 22-Jährigen in der Bocholter Promi-WG. Nach der Show behauptete Bewohnerin Denise Hersing (29) auf Social Media, dass Alessia Sam und seinen Partner Rafi Rachek (35) homophob beleidigt habe. Der TV-Star bestätigte zwar nicht, von wem die Beschimpfung ausging, offenbarte jedoch: "Leider gab es einige große Schnitte. […] Es wurden homophobe Aussagen weggeschnitten."

RTL / Stefan Gregorowius Alessia Herren und ihr Partner Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

