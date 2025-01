Coupleontour-Nessi packt über Datingleben nach Trennung aus

Seit vergangenem Jahr geht Nessi (28) von Coupleontour wieder als Single durchs Leben. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellte sich die Influencerin den neugierigen Fragen ihrer Fans – und gab dabei einige Details zum Thema Dating preis. Ein Follower wollte von ihr wissen, ob sie sich vorstellen könne, wieder eine Beziehung einzugehen. "Jetzt gerade? Nein. Aber wenn jetzt eine Frau kommt, die mich umhaut und mich liebt und ich sie auch – wieso nicht", erklärte Nessi und ergänzte: "Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, nur die richtigen Menschen, bei denen man sich wohlfühlt. Jetzt gerade ist es nicht vorstellbar für mich, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich gerade niemanden kennenlerne."

In dem Q&A ließ die 28-Jährige tief in ihr Inneres blicken – und gab zu, dass ihr in manchen Situationen schon eine Partnerin an ihrer Seite fehlt. "Manchmal vermisse ich es, dass mir keiner den Kopf streichelt und sagt: 'Alles wird gut.' Manchmal sitze ich irgendwo, bin total überfordert und muss auch weinen", gestand Nessi und erinnerte sich dabei an eine stressige Flughafensituation mit ihrer kleinen Tochter Liv. "Dann hätte ich gerne jemanden, der mir sagt: 'Hey, ich nehme die Kleine. Nimm du die Sachen und wir rennen zusammen los. Wir schaffen das'", reflektierte die Bloggerin.

Zuvor war Nessi acht Jahre mit Ina (28) zusammen – gemeinsam führten sie den Channel Coupleontour, auf dem sie private Einblicke in ihr Liebes- und Familienleben gewährten. Ihre Liebe war jedoch nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen September gaben sie ihre Trennung bekannt. "Die Zeit hat es gebracht, dass wir einfach von Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", erklärten die beiden damals in einem gemeinsamen Statement auf YouTube.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour im August 2024

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

