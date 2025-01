Emmy Russ behauptet: Peter Klein und Yvonne sind getrennt

Zwischen Emmy Russ (25), Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) herrscht seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an Forsthaus Rampensau dicke Luft. Da der Schlagersänger und die Moderatorin auf Social Media ziemlich gegen die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit sticheln, schießt diese jetzt zurück. "Unser Fake-Pärchen ist ja so besessen von mir [...] ich werde gar nicht auf diese Sticheleien reagieren, aber ich haue jetzt eine Sache raus, die sie endgültig zerstören wird", beginnt Emmy ihre Instagram-Story und fügt hinzu: "Und zwar ist unser Fake-Pärchen, das ja eh nie zusammen war, seit Monaten gar nicht mehr zusammen. Wieso tun sie dann bis heute noch so, als wären sie zusammen?"

Schwere Vorwürfe, die die Blondine da gegen ihre Mitstreiter richtet. Emmy scheint sich aber ziemlich sicher zu sein: "Unsere liebe Y. hat vor Monaten in einer anderen Show [...], die in wenigen Wochen rauskommt, erzählt, dass sie Single sei." Um welches Format es sich bei ihrer Andeutung handelt, verrät Emmy nicht. Jedoch stellt sie klar, dass die Info sowieso "bald publiziert werde." Wenn an den Behauptungen der 25-Jährigen etwas dran ist, könnte das bedeuten, dass Peter und Yvonne lediglich vortäuschen, in einer Beziehung zu sein. Bis jetzt äußerte sich keiner der beiden dazu.

Bei "Forsthaus Rampensau" gaben der 57-Jährige und die Berlinerin ihr Pärchen-Debüt. Bereits seit vielen Monaten vermuteten die Fans aber, dass die beiden eine Beziehung führen. Auch Iris Klein (57), die Ex-Frau von Peter, war sich sicher, dass der 57-Jährige und die Blondine nicht nur Freunde sind. Laut den zwei Turteltauben sei ihre Liebe aber noch ganz frisch. "Ich fand ihn gar nicht so toll. Am Anfang dachte ich: 'Das ist jetzt wirklich nicht der Mann, den ich haben möchte'", erzählte Yvonne nach dem Liebes-Outing im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

Anzeige Anzeige