Fans verblüfft: So ähnlich sieht Romina Palm ihrer Mutter

In wenigen Monaten wird Romina Palm (25) selbst zum ersten Mal Mutter. In einem Instagram-Beitrag teilt die Influencerin nun eine süße Aufnahme zusammen mit ihrer Mama. Die beiden Frauen posieren strahlend in der Sonne und halten dabei liebevoll den Babybauch der 25-Jährigen. "Familie bedeutet zusammenhalten", schreibt die Schwangere zu dem Foto. Rominas Community ist begeistert von dieser Aufnahme und bemerkt sofort: "Deine Mama und du seht euch so ähnlich, beide wunderschön."

Weitere Äußerungen wie "Ihr könntet Geschwister sein" und "Du hast einfach das gleiche Gesicht wie deine Mama" fluten die Kommentarspalte. Tatsächlich können die beiden Frauen definitiv nicht verleugnen, dass sie Mutter und Tochter sind. Vor allem das strahlende Lächeln scheint Romina von ihrer Mutter geerbt zu haben – die Vorfreude auf den Familienzuwachs ist den beiden deutlich anzusehen. Einer der Fans schwärmt bei diesem Anblick: "Du bist die Mini-Me deiner Mama, und bald gibt es dann noch dein Mini-Me."

Im November vergangenen Jahres verkündete das Model, dass sie und ihr Partner Christian Wolf den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zu diesem Zeitpunkt war sie in der zwölften Woche schwanger, somit dürfte das Baby im Frühsommer dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. Während es für Romina das erste Kind ist, wird der Influencer schon zum zweiten Mal Papa. Aus einer früheren Beziehung hat Christian bereits einen Sohn – wenn es nach ihm geht, wird auch der nächste Knirps wieder ein Junge.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2024

Anzeige Anzeige