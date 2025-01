Florian Silbereisen ist Rudi Carrell (†71) sehr dankbar

Florian Silbereisen (43) blickt dankbar auf eine besondere Begegnung in seiner Karriere zurück. Obwohl er die verstorbene Showmaster-Legende Rudi Carrell (✝71) nur ein einziges Mal traf, prägte dessen Unterstützung seinen beruflichen Werdegang nachhaltig. Rudi hat Florian nach eigener Aussage in einer entscheidenden Phase unterstützt, als viele andere an seinem Erfolg zweifelten. "Ich werde ihm ewig dankbar sein!", erklärte der Moderator kürzlich laut schlagerplanet.de und erinnerte sich an dessen positive Worte, die ihm damals Mut gemacht haben.

Der Beginn von Florians Karriere war alles andere als einfach: Mit gerade einmal 21 Jahren übernahm er seine erste große Samstagabendshow, doch er hatte viele Hürden zu meistern. Experten äußerten Bedenken, Stars sagten kurzfristig Auftritte ab und viele hatten große Angst vor einem Misserfolg. Nach der Premiere zählte jedoch die ermutigende Reaktion von Rudi zu einem Schlüsselmoment in Florians Karriere, wie schlagerplanet.de berichtete. Der Showmaster sprach nicht nur öffentlich von Florians Talent, sondern meldete sich auch persönlich beim Produzenten, um seine Anerkennung auszusprechen. Rudi hatte seinerzeit sogar Interesse bekundet, ein Duett mit dem Sänger aufzunehmen – für Florian ein Ritterschlag und eine große Ehre.

Auch wenn keine enge Freundschaft zwischen den beiden bestand, hinterließ Rudi einen bleibenden Eindruck bei Florian. Rudi war bekannt dafür, junge Talente zu fördern, doch seine Würdigung von Florian wirkte besonders nachhaltig. Der Entertainer, der aus Bayern stammt und sich in der deutschen Schlagerwelt einen Namen machte, hat seitdem die deutsche Samstagabendunterhaltung sehr geprägt. Mit jeder Show, die er moderiert, trägt er das positive Vermächtnis von Rudi weiter. "Der Florian macht wieder Mut!", so hatte Rudi einmal über ihn gesagt – Worte, die Florian bis heute begleiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Anzeige Anzeige

Thomas Suchefort / ActionPress Rudi Carrell bei "Am laufenden Band"

Anzeige Anzeige