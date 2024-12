Darum kommt "Freaky Friday"-Fortsetzung erst nach 22 Jahren

Vor über 20 Jahren feierten Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (38) einen Mega-Erfolg mit dem Kultklassiker "Freaky Friday". Im August 2025 gibt es endlich eine Fortsetzung des Films. Aber warum mussten Fans über zwei Jahrzehnte warten, bis die Geschichte rund um Tess und ihre Teenie-Tochter Anna weitergeht? Den Grund dafür plauderte Jamie in der Today-Show aus: "Wir konnten den Film bis jetzt nicht machen, weil Lindsay alt genug sein musste, um selbst eine 15-Jährige zu haben."

In dem Streifen schlüpft Lindsay jetzt selbst in die Rolle einer Familienmutter. Jamie ist hingegen als Großmutter zu sehen. "Sie hat eine 15-Jährige und ich bin jetzt die Oma", erklärte die Filmdarstellerin während des Interviews. Ferner versprach sie, dass der zweite Teil von "Freaky Friday" mit ganz viel Nostalgie gefüllt ist, die das Herz der Fans höherschlagen lassen wird.

Aber nicht nur Jamie verriet ein paar Details über die Fortsetzung – auch ihre Filmtochter Lindsay gewährte einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer im nächsten Jahr erwartet. Auf Instagram teilte sie fleißig, was sich hinter den Kulissen am Set abspielte. Auch am letzten Drehtag nahm die Schauspielerin die Fans mit und verkündete: "Es war ein Vergnügen, mit meiner lieben Freundin Jamie Lee Curtis zu arbeiten, die jeden Tag so viel Freude an unser Set brachte und diesen Film zu etwas ganz Besonderem gemacht hat!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan bei der "Freaky Friday"-Premiere im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Anzeige Anzeige