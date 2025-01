Mike Heiter und Leyla posten verliebte Urlaubseindrücke

Das Reality-TV-Traumpaar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) gibt einen romantischen Einblick in seinen Urlaub. Auf Instagram posten beide Clips von ihrer Zeit zu zweit – vor einer atemberaubenden Berglandschaft tauscht das Duo Zärtlichkeiten und Küsse in einem Pool aus. Eng umschlungen tanzen Mike und Leyla auch im Dunkeln zusammen im Pool. Augenscheinlich befinden sich die Turteltauben derzeit im Luxushotel Mohr für eine Wellness-Auszeit in Österreich. Der Zusammenschnitt wird mit dem Liebeslied "Perfect" von Ed Sheeran (33) hinterlegt und sorgt so für noch mehr romantische Stimmung.

Einige Fans erinnert der Clip an das Dschungelcamp 2024 zurück. Dort lernte sich das Reality-TV-Paar kennen und tauschte Zärtlichkeiten im See aus. "Das erinnert mich an das Dschungelcamp, wo Leyla von Mike beim Schwimmen festgehalten wurde", lässt ein Nutzer Revue passieren. Andere Follower freuen sich total über das Liebesglück der beiden: "So, meine Freunde, sieht wahre Liebe aus." Jemand anderes kommentiert euphorisch: "Ihr seid so ein schönes und natürliches Paar."

Mit ihrer aufregenden Lovestory begeistern die Influencer seit letztem Jahr ihre Fans. Nach der gemeinsamen Teilnahme im Dschungelcamp flogen erst richtig die Funken und die beiden wurden ein Paar. Darauf folgte schnell ein Antrag vom ehemaligen Reality-Casanova – diesen machte er vor laufenden Kameras bei Promi Big Brother. Aktuell ist das Paar sogar schon inmitten der Hochzeitsplanung, welche noch dieses Jahr stattfinden soll. Für die Organisation starteten die TV-Persönlichkeiten Ende des Jahres einen Aufruf. "Wir suchen den krassesten Hochzeitsplaner jemals", betonte Mike in seiner Social-Media-Story.

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

