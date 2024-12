Geht es bald los? Mike Heiter und Leyla suchen Weddingplaner

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wollen im kommenden Jahr heiraten. Offenbar kann es den Realitystars dabei nicht schnell genug gehen. Für die große Sause nimmt sich das Paar einiges vor – und will dabei sogar auf professionelle Hilfe setzen. In ihren Instagram-Storys starten Mike und Leyla einen Aufruf: "Wir suchen den krassesten Weddingplaner jemals!" Könnten die beiden also schon bald Nägel mit Köpfen machen?

Bei der Planung ihrer Traumhochzeit darf eines nicht zu kurz kommen: Leylas Kleid. Davon hat Mike auch schon eine konkrete Vorstellung, wie er im RTL-Interview verriet: "Auf Ästhetik lege ich ja sehr viel Wert, aber sie auch, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Sie wird auf jeden Fall das perfekte Kleid aussuchen und der beste Moment wird sein, wenn sie auf mich zugelaufen kommt."

Ob Mike und Leyla ihre Hochzeit privat abhalten oder von TV-Kameras begleitet werden, ist noch nicht bekannt. Dafür konnten ihre Fans von Anfang an die Romanze der beiden mitverfolgen. Anfang des Jahres lernten sich die zwei im Dschungelcamp kennen. Wenige Monate später wurden sie ein Paar. Bei Promi Big Brother fragte Mike seine Liebste schließlich, ob sie ihn heiraten will.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

