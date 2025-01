Oliver Pocher schießt schon wieder gegen Christian Düren

Oliver Pocher (46) teilt erneut gegen Christian Düren (34) aus. Dieser ist dem Komiker schon seit Beginn der Beziehung zu seiner Ex-Frau Amira Aly (32) ein Dorn im Auge. In seiner aktuellen Instagram-Story macht er sich über den derzeitigen Moderator der Promi-Darts-WM lustig. Er postet ein Schwarz-Weiß-Foto von Christian und stellt darunter eine ironische Umfrage. Letztere lautet: "Die berufliche Zukunft sieht für Christian düster aus. Wer sollte nächstes Jahr die Promi-Darts-WM moderieren?" Oliver stellt den Fans zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, entweder Pinocchio oder Gil Ofarim (42).

Beide Persönlichkeiten sind bekannt dafür, nicht immer ganz ehrlich zu agieren. Gil Ofarim erfand 2021 eine problematische Lügengeschichte, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Mit den genannten Charakteren spielt der Ex-Mann von Amira auf das angeblich lügnerische Verhalten ihres neuen Freundes an. In der Vergangenheit soll Christian ihm damit gedroht haben, Videoaufnahmen eines Streits des früheren Ehepaares zu veröffentlichen. Als Grund für seine angebliche Erpressung nannte er laut Oliver, dass er es stoppen solle, sich öffentlich über ihn lustig zu machen.

Wie viel an den Vorwürfen dran ist, können nur die beiden wissen. Derzeit wird der Fall noch nicht vor Gericht verhandelt. Fakt ist allerdings, dass der Komiker nicht zum ersten Mal gegen Amira und Christian ausholte. Immer wieder beleidigt er einen der beiden – Oliver stellte in der Vergangenheit außerdem extreme Vergleiche auf. Darunter betitelte er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" Christian als Hund, den Amira an der Leine habe. Die ehemalige "Prominent!"-Moderatorin beschrieb das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann als nicht langweilig. "Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt keine Konstante", erklärt sie in ihrem Podcast "Liebes Leben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim "Barbara Tag by Mon Chéri" im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige Anzeige