Serkan Yavuz' Tochter unterschreibt "Kein Freund"-Vertrag

Serkan Yavuz (31) macht mit seiner Tochter Nova bereits Geschäfte – zumindest einen Vertrag darf die Zweijährige unterschreiben. Der Realitystar verkündete in seiner Instagram-Story freudig den feierlichen Moment. "Endlich, Leute", teaserte er auf seinem Profil. "Der Tag, auf den ich so lange in meinem Leben gewartet habe! Die Tinte ist endlich trocken und der Vertrag wurde unterschrieben", freute sich Serkan. Was sich nach einer großen Verkündung anhörte, entpuppte sich allerdings eher als ein großer Scherz. Der zweifache Vater ließ nämlich die kleine Nova nur auf einem Ausmalbuch "unterschreiben", während vor ihr ein T-Shirt mit der Aufschrift "Kein fester Freund bis 2042" lag.

Der 31-Jährige meldete sich weiter in seiner Social-Media-Story zu Wort. Er schien sich zu freuen, das Thema Partner mit seiner Tochter die nächsten 17 Jahre nicht anschneiden zu müssen. "Vertrag ist Vertrag, da gibt es nichts dran zu rütteln", war sich der Kampf der Realitystars-Teilnehmer sicher. Dass Nova aber regelmäßig mit dem Nachbarsjungen spielt, soll ihm nichts ausmachen. Seine Fans schienen die Aktion zu feiern und kommentierten fleißig lachende Emojis. Einige fanden aber ein Schlupfloch in dem Vertrag. "Eine Freundin wäre also okay", bemerkte eine aufmerksame Nutzerin. "Was passiert bei Vertragsbruch?", fragte sich außerdem eine weitere Person scherzend.

Abgesehen von einem zukünftigen Schwiegersohn wird es in der Familie Yavuz auch erst einmal keinen weiteren Familienzuwachs geben. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat soll nämlich eine Vasektomie durchführen lassen haben. In dem Podcast "Badass Reality", den Serkan mit seiner Verlobten Samira Klampfl (31) führt, erzählte er von einem Arztbesuch, bei dem er sich über den Eingriff aufklären ließ. "Frau hat sich durchgesetzt: Sie will keine Hormone zu sich nehmen. Ich klemm' das Ding jetzt ab", erklärte der Influencer. Endgültig ist die Entscheidung allerdings nicht. Da Serkan sich den Samenleiter nur abklemmen anstatt durchtrennen lassen soll, könnte die Vasektomie auch wieder rückgängig gemacht werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Anzeige Anzeige