So happy sind Yeliz Koc und Jannik nach dem Liebes-Comeback

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Seither scheint es für die einstigen Make Love, Fake Love-Teilnehmer wie am Schnürchen zu laufen. In seiner Instagram-Story teilt der Ex-Freund von Gerda Lewis (32) einige private Einblicke in sein neu gewonnenes Liebesleben: Auf einem Schnappschuss ist zu sehen, wie das Paar freudestrahlend ein Spiegel-Selfie mit Yeliz' Tochter Snow (3) macht.

Damit aber noch nicht genug an Romantik. Jannik postet obendrein ein Turtel-Video in seinem Feed, das ihn und Yeliz im Bett zeigt – zärtliche Küsse und Albereien inklusive. Die Fans scheinen ihnen das Liebesglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Ich liebe es, dich glücklich zu sehen, Yeliz. Nur das Beste für euch" oder "Ach, da geht einem das Herz auf! Ihr seid einfach ein tolles Paar! Jetzt heißt es aber auch an der Beziehung arbeiten, damit ihr noch viele solche Momente genießen könnt", lauten nur zwei der positiven Reaktionen in der Kommentarspalte. Yeliz' Love Island VIP-Kollegin Chiara Fröhlich (27) schließt sich an und schwärmt: "Zweiter Anlauf – doppelt so stark. Alles Liebe euch beiden."

Yeliz und Janniks Liebesgeschichte ist turbulent. Die beiden lernten sich 2022 bei "Make Love, Fake Love" kennen und wurden danach ein Paar – doch sie trennten sich mehrfach voneinander. Damals erhob die 31-Jährige Fremdgehvorwürfe gegen ihn. Nach vielen Andeutungen verkündeten die beiden vor wenigen Tagen dann offiziell ihr Liebes-Comeback. "Ich wusste eigentlich immer, dass Janniks Herz mir gehört", erklärte Yeliz im RTL-Interview und ergänzte: "Wir haben halt die gleichen Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft."

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Hauter,Katrin / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige