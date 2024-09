Nach Emmy-Niederlage: Sofía Vergara tröstet sich mit Burger

Sofía Vergara (52) geht bei den diesjährigen Emmys leer aus, doch lässt sich davon nicht unterkriegen. Auf Instagram teilt der Modern Family-Star ein witziges Video von der After-Show-Party in Los Angeles. Genüsslich gönnt sich Sofía in dem Clip einen Hamburger. "Ich habe keinen Emmy gewonnen, aber ich habe einen Hamburger", kommentierte sie das Video scherzhaft mit einem weinenden Lach-Emoji. Die Schauspielerin konkurrierte mit renommierten Kolleginnen wie Naomi Watts (55) und Brie Larson (34) um die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie. Jodie Foster (61) konnte sich am Ende durchsetzen und durfte ihren ersten Emmy mit nach Hause nehmen.

Die Fans reagieren begeistert auf so viel Selbstironie und feiern Sofía in der Kommentarspalte. "Ich meine, du hast doch einen Burger bekommen? Wer hat also wirklich gewonnen?", "Du bist eine Gewinnerin, egal was passiert" oder "Du hast unsere Herzen gewonnen", lauten nur drei der unzähligen positiven Stimmen.

Sofía ist eine äußerst erfolgreiche Schauspielerin, Filmproduzentin und Model. 2002 schaffte sie mit der Nebenrolle in der Komödie "Jede Menge Ärger" ihren Durchbruch in Hollywood. Es folgten weitere erfolgreiche Produktionen wie "Amas de Casa Desesperadas" oder "Modern Family". Aus ihrer Ehe mit ihrem Highschool-Freund Joe Gonzalez hat sie einen Sohn.

SIPA USA/Katrina Jordan Sofía Vergara, Schauspielerin

Getty Images Sofía Vergara und ihr Sohn Manolo Gonzalez Vergara

